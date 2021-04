„Notwendige Schritte jetzt beschließen“

Die Mannheimer Gruppen der Klimagerechtigkeitsbewegung fordern den Gemeinderat in einer gemeinsamen Erklärung zum „entschlossenen Handeln“ auf: Der Rat müsse daher umgehend einen „Beschluss zur unbedingten Einhaltung der 1,5 Grad Grenze entsprechend des Pariser Klimaabkommens“ fassen.

Dafür solle sich die Stadt ein Kohlendioxid-Budget setzen, das die Maßstäbe der Klimagerechtigkeit, insbesondere im Hinblick auf den globalen Süden, einhält. „Alle Maßnahmen müssen sich daher an einem jährlich zu überprüfenden Verminderungspfad der Emissionen Mannheims ausrichten, der diese Einhaltung garantiert“, heißt es in der von Mannheim kohlefrei, MannheimZero, Fridays for Future Mannheim, Health for Future Mannheim sowie Extinction Rebellion Mannheim unterzeichneten Erklärung.

Klimabürger*innen-Rat gefordert

Zudem fordern die Aktivisten „die sofortige Einberufung eines Klimabürger*innen-Rates, nach dem Modell des Klima Konvent (Frankreich), der zur Ausarbeitung des Klimaschutzaktionsplanes berufen werden soll.“ Dazu müsse der Rat „mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet werden, wie zum Beispiel der Mitsprache nach dem Konsensprinzip bei der Beauftragung von Expertisen, Studien, wissenschaftlicher Begleitung und Anhörungen von benannten Experten.

Für die Erarbeitung des Klimaschutzaktionsplanes müssten außerdem die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden. „Das bisher vorgesehene Budget ist nicht näherungsweise ausreichend, um bis Anfang nächsten Jahres eine Planung vorlegen zu können.“ Diese „notwendigen Schritte“ seien „umgehend“ zu beschließen. g red/lan

