Notpumpen im Einsatz - In den Vogelstangsee wird Wasser befördert

Mannheim. Am Vogelstangsee sind derzeit rund um die Uhr vier Notpumpen im Einsatz. Wie die Stadt mitteilt, sei diese Maßnahme erforderlich, um die bei der Hitze entstehenden Wasserverluste durch Verdunstung zu kompensieren. Gleichzeitig hilft das Wasser, das in den See hineingepumpt wird, dass die Sauerstoffsättigung für Unterwassertiere gewährleistet wird. Die Stadt hat diesen Sommer außerdem die Fontänenanlage des oberen Sees außer Betrieb genommen. Das Aggregat der Anlage ist defekt und muss erneuert werden. Der Stadtraumservice prüft neben einer Teilerneuerung der defekten Bauteile auch alternativ einen kompletten Neubau der Gesamtanlage. Die Prüfung dauert an.

