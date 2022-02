Notfall am Mannheimer Hauptbahnhof - junge Männer zeigen Zivilcourage

Mannheim. Am Sonntagabend haben zwei junge Männer aus Syrien am Mannheimer Hauptbahnhof durch ihr beherztes Eingreifen ein hohes Maß an Zivilcourage gezeigt. Wie die Polizei mitteilte, sprang gegen 18.30 Uhr eine Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, am Bahnsteig 1 vor eine einfahrende S-Bahn. Ein Zusammenstoß zwischen der Person und dem Zug konnte nur durch eine eingeleitete Schnellbremsung verhindert werden.

Hilfe in schwierigen Lebenssituationen Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Hilfe bei der Telefonseelsorge, anonym und rund um die Uhr. Unter der kostenlosen Hotline 0800/1110111 oder 0800/1110222 erreichen Sie Berater, die Auswege aus schwierigen Lebenssituationen aufzeigen können.

oder erreichen Sie Berater, die Auswege aus schwierigen Lebenssituationen aufzeigen können. Das muslimische Seelsorgetelefon ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 030/443509821 erreichbar.

erreichbar. Bundesweit gibt es eine Vielzahl von Beratungsstellen für Menschen mit Suizidgedanken. Eine Übersicht gibt die Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich nach Angaben der Polizei rund 500 Reisende an den Bahnsteigen 1 und 2. Während viele Personen lediglich ihrer Schaulust nachkamen, entschieden sich die zwei jungen Männer unvermittelt dazu, der Frau zu helfen. Sie begaben sich nach Stillstand des Zuges ins Gleisbett und brachten die Frau aus dem Gefahrenbereich. Durch den Sprung ins Gleisbett zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.