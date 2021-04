Notbetreuung in Mannheim unter bekannten Kriterien

Mannheim. Die Notbetreuung aufgrund der Schul- und Kita-Schließungen in Mannheim findet unter den bisher bekannten Kriterien statt. Das teilte die Verwaltung am Samstag mit. Die Stadt richtet sich dabei nach dem Land Baden-Württemberg, das über die Auswirkungen der sogenannten Bundes-Notbremse auf den Schul- und Kitabetrieb informiert hatte.

Anspruch auf Notbetreuung haben demnach Kinder und Jugendliche, deren Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist. Auch wenn die Erziehungsberechtigten beide wegen der beruflichen Tätigkeit, ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen und hierdurch an der Betreuung gehindert sind herrscht Anspruch auf die Notbetreuung. Ebenso ist dies der Fall, wenn Kinder und Jugendliche aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Notbetreuung angewiesen sind.

Die Notbetreuung erstreckt sich in der Regel auf den Zeitraum des Betriebs der Einrichtungen, den sie ersetzt, informierte die Stadt weiter. Sie findet in der bisher jeweils besuchten Einrichtung durch deren Personal und in möglichst kleinen und konstant zusammengesetzten Gruppen statt. Ausnahmen hiervon seien nur in besonders zu begründenden Fällen zulässig.

Wegen den eingeführten bundeseinheitlichen Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie müssen die Einrichtungen schließen, das die 7-tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen mehr als 165 betragen hatte. Ab Montag wird deswegen nur noch eine Notbetreuung in der Quadratestadt angeboten.

Info: Die entsprechenden Formulare können hier eingesehen und heruntergeladen werden.

