Noch zahlreiche Helferinnen und Helfer für Mannheimer Vesperkirche gesucht

Mannheim. Die Mannheimer Vesperkirche sucht für das 25. Jubiläum noch helfende Hände. So werden noch rund 500 ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer benötigt, die in der Zeit zwischen dem 9. Januar und dem 6. Februar 2022 für die Gäste da sind, teilte das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche Mannheim am Dienstag mit. Die Ehrenamtlichen sollen während der 29 Tage andauernden Vesperkirche die Essens- und Getränkeausgabe im Kirchenraum, das Bedienen an den Tischen, das Richten der Vesperbeutel sowie das Spülen des Geschirrs übernehmen.

„Die Vesperkirche kann seit 25 Jahren nur bestehen, weil Menschen sich mit uns der Herausforderung stellen, mit Herz und Hand für benachteiligte Menschen in Mannheim da zu sein!“, erklärte Pfarrerin Anne Ressel, die die Helfereinsätze gemeinsam mit der Kollegin Maria Hüttner koordiniert. Ohne die Freundlichkeit und Begeisterung der Helferinnen und Helfer sei die Aktion nicht möglich. Zur Vorbereitung wird für neue ehrenamtlich Mitarbeitende ein verpflichtender Einführungskurs durchgeführt, der am Dienstag, 30. November (19.30 Uhr) oder am Donnerstag, 2. Dezember (18 Uhr) jeweils in der Citykirche Konkordien stattfindet.

Die Gäste werden ab dem 9. Januar 2022 in zwei Zeitfenstern zwischen 11 und 12.30 Uhr und 13 und 14.30 Uhr empfangen. Es werden jeweils etwa 160 Personen Platz finden. Ergänzend wird ein Essen zum Mitnehmen angeboten. Zudem wird es Beratung und medizinische Versorgung geben, auf eine Kleiderausgabe wird dagegen verzichtet.

Interessierte Helferinnen und Helfer können sich zwischen Montag, 8. November, und Freitag, 19. November, telefonisch unter der Rufnummer 0621 - 328 59 568 anmelden.

