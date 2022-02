Noch ganz bei Trost?

Neulich bei einer Familienfeier: Der kleine Tim zieht sich am Tischbein hoch. Die Beinchen stemmen seinen Körper in die Höhe. Wackelig geht er ein, zwei Schritte. Und fällt um. Aus Leibeskräften fängt er an zu schreien. Schon ist seine Mama bei ihm. Sie nimmt den Kleinen auf den Arm und wischt ihm die Tränen von den Wangen. Bis Tim wieder lachen kann.

Wer so getröstet wird, der hat es gut. Ohne Trost kann kein Mensch leben. Dabei gibt es vieles, was Menschen trostlos macht: Klimawandel und Unwetterkatastrophen, ein Amoklauf vor unserer Haustür und Kriegsgefahr in Osteuropa. Und das alles mitten in einer Pandemie, die nicht enden will und zu Grabenkämpfen in der Gesellschaft führt. Was kann uns angesichts der vielen apokalyptischen Bilder noch trösten?

Das Wort Trost ist nicht nur positiv besetzt. Wer gibt sich schon gern mit dem Trostpreis zufrieden? Ich will mich nicht vertrösten lassen. Und manches gut gemeinte Trostwort bleibt trostlos, weil es sich in oberflächlichen Kopf-hoch-Parolen erschöpft. Gut trösten ist schwer. Genauso schwer ist es, andere um Trost zu bitten. Kinder können das beides recht gut. Erwachsene dagegen tun sich oft schwer damit, sich und anderen einzugestehen, dass sie gerade nicht ganz bei Trost sind. Denn das bedeutet auch, sich verletzlich zu zeigen. Besonders wer als Kind zu wenig Trost erfuhr, verlernt schnell, danach zu suchen.

Vertrauen ist Voraussetzung

Dennoch: Ohne Trost kann kein Mensch leben. Trost können wir uns nicht selbst geben. Trost braucht ein Gegenüber. Wirklich tragender Trost kann nur von jemandem ausgehen, der selbst das Leiden kennt. Wer trösten will, muss in der Lage sein, sich in den anderen hineinzuversetzen. Trösten heißt dabei oft viel mehr: Einfach da zu sein, statt viele Worte zu machen. Trösten bedeutet, mit jemandem zu weinen, bis er wieder lachen oder zumindest lächeln kann, ohne ihn mit gut gemeinten Ratschlägen zu erschlagen.

Trost ist mit den Begriffen Festigkeit, Vertrauen und Treue verwandt. Zum Trost gehört das Vertrauen. Ich muss mich darauf verlassen können, dass der, der mich tröstet, zu mir hält. Dass er meinen Schmerz aushält, ohne schönzureden, was mich belastet. Trost kommt durch Solidarität. Das konnten wir im letzten Jahr beispielsweise nach der Flutkatastrophe im Ahrtal erleben. Solidarität hätte ich mir in den letzten Monaten bezüglich der Corona-Pandemie manchmal mehr gewünscht.

Halt in haltlosen Zeiten kommt vor allem durch Zusammenhalt. Als Christen glauben wir, dass Gott sich in Jesus Christus mit allem vertraut gemacht hat, was Menschen trost- und haltlos macht. Dieser Gott spricht: „Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet“ (Jesaja 66, 13). Damit diese Trostbotschaft nicht zur leeren Vertröstung wird, ist es notwendig, dass Menschen sie einander weitergeben. Nicht nur in Worten, sondern auch in Taten und in einer Haltung, die das Verbindende und Heilende sucht, statt zu polarisieren und auszugrenzen. Auch im dritten Jahr einer Pandemie, die uns allen viel abverlangt. Das ist natürlich alles andere als einfach. Aber es lohnt sich. Denn es bleibt dabei: Ohne Trost kann kein Mensch leben. Und was tröstet Sie, wenn Sie traurig sind?

Kirsten Häusler

Prädikantin der

Evangelischen Kirche

Mannheim