Nikolas Löbel muss im Mietstreit weitere Niederlage einstecken

Hollywood ist nicht Mannheim. Im legendären Billy-Wilder-Film „Zeugin der Anklage“ belügt Marlene Dietrich bewusst das Gericht nach Strich und Faden. Doch im Gerichtssaal läuft es anders ab als in der Traumfabrik. Der Zeuge ist immer das schwächste Glied in der Beweiskette - das lernen die Juristen im ersten Semestern. Wer also einen braucht hat selten gute Karten. Oft wissen die Zeugin oder der Zeuge nicht mehr genau, was sie selbst erlebt haben. Manchmal haben sie es auch von anderen gehört, können sich aber daran nicht mehr richtig erinnern oder haben es sich falsch gemerkt. Wir kennen das alle ja selbst vom Kinderspiel Stille Post.

Kein Wunder also, dass auch der Prozess vor dem Amtsgericht gegen den Ex-CDU-Bundestagsabgeordneten und Mannheimer Stadtrat Nikolas Löbel gezeigt hat, dass ein Beklagter sich nicht einmal auf den eigenen Vater oder dessen Beschäftigte im familieneigenen Handwerksbetrieb verlassen kann, weil diese als Zeugen - unabhängig vom Wahrheitsgehalt - unberechenbar sind.

Deshalb hat Löbel, der noch in Mannheim eine Wohnung hat, am Mittwoch eine weitere Niederlage im juristischen Dauerstreit mit seinem Mieter hinnehmen müssen. Seine Beweisführung - beziehungsweise die seines Anwalts Josef Piontek- fußte allein auf den Aussagen der Zeugen. Diese sollten belegen, dass Löbel seinen Mieter am 29. Januar 2020 nicht gekündigt hatte, weil er mit der Neuvermietung der Wohnung an eine Studierenden-WG mehr Geld verdienen wollte. Es ging Löbel angeblich nur um die Ehre. Die Kündigung sei alternativlos gewesen, weil ihn der Mieter gegenüber Dritten in einer herabwürdigenden Weise beleidigt habe, sagte Löbel in der mündlichen Verhandlung im Juli aus. Löbel selbst war also gar nicht dabei gewesen.

Der Kläger soll über Löbel gesagt haben, er sei „als Vermieter moralisch, fachlich und charakterlich völlig ungeeignet“. Und er sei ein „unfähiger Jungspund, der keine Manieren beigebracht bekommen“ habe. Doch dafür fehlten die Beweise. Richterin Waltraud Bag ließ in der Verhandlung durchblicken, dass die Zeugenaussagen zu vage seien. Naheliegend also, dass sie bei der Urteilsverkündung dem Kläger Recht gab: Die fristlose und ersatzweise fristgerechte Kündigung des Mietverhältnisses war nicht rechtmäßig. Es besteht also weiter.

Löbel und Anwalt Piontek waren dem Verkündungstermin ferngeblieben, Piontek zeigte sich allerdings später am Telefon nicht überrrumpelt vom Urteilsspruch: „Das hat sich ja schon in der mündlichen Verhandlung abgezeichnet.“ Geht Löbel in Berufung? „Wir kennen bisher nur die Presseerklärung des Amtsgerichts. Wir müssen erst einmal das Urteil gründlich studieren“, ließ Piontek offen, ob der Fall vor dem Landgericht landen wird.

Rechtsanwalt Alexander Sauer, der sich wie der Kläger den Spruch der Richterin nicht hatte entgehen lassen, freute sich: „Unserer Klage wurde ja umfassend stattgegeben, die Richterin hatte ja schon im Verfahren ihre Bedenken geäußert.“ Und: „Ich hoffe, dass jetzt bei der Gegenseite Vernunft einkehrt“, appellierte Sauer indirekt an Löbel, auf eine Berufung zu verzichten.

Sauer ließ keinen Zweifel daran, dass der Mieter, der anonym bleiben will, seine Ansprüche auf Schadenersatz und Schmerzensgeld geltend machen wird. Während des Rechtsstreits hatte er das Angebot Löbels - nämlich 5000 Euro - abgelehnt. Denn auch nach dem Urteil ändert sich nichts an der für den Mieter misslichen Situation, dass ihm die Rückkehr in die alte Wohnung vorläufig verwehrt ist. Diese hatte er am 27. Januar 2020 verlassen, weil Löbel Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten durchführen ließ - auch von der Firma seines Vaters. Danach wäre der Mieter - wie vereinbart - wieder von der Ersatzwohnung ins angestammte alte Domizil umgezogen. Doch dazu kam es nicht. Denn am 29. Januar 2020 kündigte ihm Löbel - also zwei Tage nach dem Auszug. Der Hausbesitzer wechselte außerdem noch die Schösser aus - „aus verbotener Eigenmacht“ - wie das Amts- und Landgericht schon früher festgestellt haben. Löbel selbst hatte Probleme, dem Gericht glaubhaft zu machen, warum er erst am 27. Januar 2020 die Kündigung aussprach. Denn der Vermieter behauptete im Verfahren, die ehrabschneidenden Äußerungen seien bereits am 5. Dezember 2019 gefallen.

Klar ist aber, dass die Beleidigungen nicht bewiesen werden konnten. Der Vater konnte sich nur an einen Ausspruch wie „Jungspund“, erinnern. Sollte dieser tatsächlich gefallen sein, ist dies laut Urteil keine so erhebliche Pflichtverletzung, die eine ordentliche Kündigung ohne Abmahnung erlauben würde.

Und der Mieter? Er braucht Geduld. Sobald die Wohnung wieder frei wird - Studierende bleiben nicht ewig - kann er wieder einziehen. Und natürlich auch die Höhe des Schadens berechnen. Sollte Löbel die Wohnung unter der Hand an andere vermieten, käme ihn das teuer. Die Richterin legte das Ordnungsgeld auf bis zu 250 000 Euro fest.