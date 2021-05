Nightshift: Kreative Köpfe geben Marketing-Nachhilfe für Frauenhaus, Drogenverein & Co.

Mannheim. Zahlreiche gemeinnützige Organisationen engagieren sich täglich für mehr Menschlichkeit. Um ihre Arbeit und Aktionen bekannter zu machen, aber auch um Spender zu akquirieren, benötigen die Vereine adäquate Marketingstrategien – doch das stellt häufig eine finanzielle Hürde dar. Der Paritätische Regionalverbund Nordbaden hat daher am Donnerstag die erste digitale Nightshift auf die Beine gestellt. Bei der Veranstaltung haben 20 Kreativschaffende aus neun Werbeagenturen zusammen mit insgesamt acht ausgewählten gemeinnützigen Organisationen aus Mannheim, der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Kreis Karlsruhe erarbeitet. Das Besondere: Alle Teilnehmer trafen sich via Zoom in virtuellen Gruppenräumen. Gleichzeitig war die Veranstaltung im Rahmen des digitalen European Social Economy Summit eingebettet.

„Für gemeinnützige Organisationen ist die Zusammenarbeit mit der Kreativbranche eine wichtige Erfahrung zur professionellen Vermarktung ihrer Angebote, aber auch zur besseren Vermittlung der Werte ihrer Arbeit und des persönlichen Engagements“, sagt Jörg Schmidt-Rohr, Sprecher des Paritätischen Regionalverbunds Nordbaden. „Aber auch für die Kreativbranche eröffnen sich vielfältige neue Perspektiven, Ideen und auch Erkenntnisse über den sozialen Bereich.“ Nach der Begrüßung, bei der unter anderem auch Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende des Paritätischen, einige Worte an die Teilnehmer richtete, ist innerhalb der einzelnen Teams Brainstorming angesagt. „Es ist eine große Herausforderung“, sagt Sonja Lingelbach, Referentin der Kreisgeschäftsstelle Mannheim von Der Paritätische Baden-Württemberg. Zwölf Bewerber wünschten sich, von der Expertise der Experten profitieren. „Sie mussten sich mit ihrem Anliegen bewerben“, erzählt Lingelbach. Eine Jury, der auch Joana Rettig, Redakteurin dieser Zeitung, angehörte, wählte aus den Aspiranten acht Vereine im Vorfeld aus. „Wir haben eine relativ bunte Mischung an Trägern“, sagt Lingelbach. Diese feilten mit ihren Coaches knapp acht Stunden an ihrer individuellen Marketingstrategie.

Das Mannheimer Frauenhaus bietet Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, und ihren Kindern Schutz. Man möchte das Interesse an dem Thema wecken, sagt Geschäftsführerin Nazan Kapan. Daher benötigt das Frauenhaus eine Beratung, wie Homepage und Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien und per Öffentlichkeitsarbeit funktionieren kann, ohne die Anonymität der Betroffenen zu gefährden. Bekannter werden möchte auch Duha, der Verein für soziale Dienste. Die Zielgruppe seien Menschen mit Behinderungen sowie ihre Angehörigen, sagt Nazende Ergün. Sie hofft auf mehr ehrenamtliche Mitarbeiter. „Wir wollen alle besser ansprechen können.“ Aus diesem Grund benötigt der Verein Ideen wie die Homepage, sowie Soziale Medien wie Instagram und Facebook attraktiver wird.

Der Drogenverein Mannheim, der Konsumenten illegaler Drogen sowie deren Angehörige, berät und betreut, feiert 2022 sein 50-jähriges Bestehen. Dipl.-Sozialpädagogin Talina Tatomir-Yeboah erhofft sich, dass man mit Flyern und Aktionen auf dieses Ereignis aufmerksam machen und eine Kampagne dafür entwickelt werden kann. PLUS, die Psychologische Schwulen- und Lesbenberatung Mannheim für Einzelpersonen, Paare und Familien, wünscht sich Hilfe beim Aufbau einer neuen Homepage - um das vielfältige Angebot übersichtlich darzustellen, so Em Brett. Das umfangreiche Angebot der Familie Wespin Stiftung Mannheim richtet sich speziell an Kinder- und Jugendliche. Das Ziel: Statt Einzelflyer sollen die Zielgruppen mit einem Masterflyer informiert werden.

Schließlich präsentierten die Kreativen die Ergebnisse des Hackathon im virtuellen Plenum. Clemens Petzold, der Duha beraten hatte, erklärte, dass er nur marginale Verbesserungsvorschläge machen musste und lobte die bereits vorhandenen Fotos. „Hier spürt man die Emotionalität.“ Nina Vogel peppte die Homepage des Frauenhauses auf. „Die Anonymität der Frauen sollte natürlich nicht gefährdet werden.“ Aus diesem Grund lautete einer ihrer Vorschläge, vor allem mit Grafiken zu arbeiten. Kai Kemper nahm den Status Quo beim Drogenverein unter die Lupe, bevor er seine Ideen für einen Roadmap einbrachte. Die Idee: einen Film über den Verein zu drehen, der beim Neujahrsempfang in Mannheim gezeigt werden sollte – und das Jahresprogramm des Vereins einläuten könnte. Zu den weiteren konkreten Ideen zählten etwa auch ein Benefizkonzert, sowie eine Geschenkaktion zu Weihnachten. Louis Stöter gab einen Vorgeschmack, wie die neue Homepage von PLUS aussehen könnte. Filemon Rodriguez entwickelte Ideen für die Wespin Familie Stiftung, die so gestaltet sind, damit der Verein nachhaltig daran arbeiten kann.

Die Teams können sich vorstellen, dass die Zusammenarbeit über den Hackathon hinausgeht. Christiane Hagmann-Steinbach, die zu den Moderatoren des Events gehörte, lobte schließlich die besondere Vielfalt. „Ich glaube, dass für die Challenges tolle Ergebnisse herausgekommen sind.“ Durch das virtuelle Format seien diese verstärkt in digitaler Form entstanden. Wolfgramm betont, dass die Anrede „du“ zu den sozialen Medien passe. „Das erzeugt eine Nähe und die brauchen wir auch in unserer sozialen Arbeit.“

