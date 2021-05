Niedrigster Wert seit Mitte Februar: Corona-Inzidenz in Mannheim fällt weiter

Mannheim. Mit zwölf neu gemeldeten Corona-Fällen ist die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim am Freitag (Stand 16 Uhr) auf 49,9 gesunken. Somit ist der Wert erstmals seit Mitte Februar unter 50 gefallen. Am 19. Februar, als der Wert zuletzt niedriger war, belief sich die Inzidenz bei 44,4.

Im Vergleich zum Vortag sinkt die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen). Bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen lag der Wert am Donnerstag bei 59,6. Auch im Wochenvergleich sinkt der Wert weiterhin: Am Freitag vor sieben Tagen belief sich die Inzidenz auf 84,0.

Bei den von Städten und Kreisen veröffentlichten Corona-Fallzahlen handelt es sich in der Regel um die aktuellsten Werte. Entscheidend, beispielsweise für die Corona-Beschränkungen der Bundes-Notbremse, ist jedoch der Inzidenzwert, den das Robert Koch-Institut (RKI) ausweist. Dieser Wert wird morgens veröffentlicht und beinhaltet die Zahlen des Vortages. Er kann zudem wegen verspätet registrierter und nachträglich eingerechneter Fälle von den aktuellen Zahlen der Stadt Mannheim abweichen. Derzeit weist das RKI für Mannheim eine Sieben-Tage-Inzidenz von 61,8 aus. In den vergangenen Tagen lag der Wert bei 64,1 (Donnerstag) und 67,3 (Mittwoch).

Mit den zwölf neuen Fällen vom Freitag wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 16.104 bestätigte Infizierte gemeldet, teilte die Verwaltung mit. Die Zahl Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um zwei. Ein über 60 Jahre alter sowie ein über 50 Jahre alter Mann verstarben jeweils in einem Mannheimer Krankenhaus. Somit sind nun 300 Verstorbene bekannt.

Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 15.004 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 836. Mit 813 Erkrankten gab es zuletzt am 15. März weniger akute Fälle.

Mehr als 175.000 Impfungen durchgeführt

Seit Impfstart am 27. Dezember des vergangenen Jahres sind in Mannheim bislang 178.236 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden (Stand: Donnerstag, 21 Uhr). Dabei wurden nach Angaben der Stadt im Impfzentrum und von den Mobilen Impfteams insgesamt 122.469 Erstimpfungen verabreicht und 55.767 Zweitimpfungen.

Zudem informierte die Verwaltung, dass das Gesundheitsamt der Stadt im Zeitraum vom 17. Mai bis zum 23. Mai 94 Meldungen über positive Schnelltestungen erhalten hat. 43 wurden durch einen PCR-Test bestätigt. Das macht gegenüber der Gesamtzahl in der 20. Kalenderwoche von 257 neuen positiven Fällen 16,7 Prozent der entdeckten Fälle aus. Insgesamt wurden im selben Zeitraum laut Mitteilung der einzelnen Teststellen 66.227 Bürgerinnen und Bürger, auch mit Wohnsitz außerhalb Mannheims, getestet.