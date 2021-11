Nie waren Spenden dringender

Mannheim. Ein kleines Stück Papier – darauf richten sich die großen Hoffnungen von Matthias Bretschneider, ja dem ganzen Team des „MM“-Hilfsvereins. Es liegt heute dieser Zeitung bei und ist ein Überweisungsformular, schon fertig ausgefüllt für eine Spende an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, damit sie weiter Menschen in Not helfen kann. Denn in der Spendenkasse klafft ein tiefes Loch.

Das Blumepeterfest? Wegen der Corona-Pandemie ist es zum zweiten Mal hintereinander ausgefallen. 35 000 bis 40 000 Euro hatte der Feuerio sonst stets als Erlös des von ihm zugunsten von „Wir wollen helfen“ seit über 50 Jahren ausgerichteten Benefizfests an den „MM“-Hilfsverein übergeben. Auch alle Benefizkonzerte mussten nach den gerade wieder steil ansteigenden Zahl von Infektionen abgesagt werden.

Doch damit fallen wesentliche Pfeiler bei den Einnahmen des Vereins weg. Und unklar ist, ob die unzähligen kleinen Barspenden, die sonst im Kundenforum des „Mannheimer Morgen“ in der Innenstadt eingezahlt wurden, wieder kommen, wenn Menschen weniger aus dem Haus gehen oder gar doch ein neuer Lockdown kommt. Der Überweisungsträger soll es daher so einfach wie möglich machen, die „MM“-Aktion zu unterstützen.

Gerade sichten Bretschneider, der Geschäftsführende Vorsitzende, und das kleine „Wir wollen helfen“-Team wieder unzählige, oft von Hand geschriebene und sehr betroffen machende Briefe, die von enorm viel Armut und Not, von Krankheit und Einsamkeit, Verzweiflung und Ausweglosigkeit handeln. Für all diese Menschen ist die „MM“-Aktion oft letzter Rettungsanker, die letzte Hoffnung auf Hilfe.

2695 Zuschriften sind es seit Jahresbeginn. Die Tendenz: klar steigend. Im vergangenen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt erst 2564 Bitten um konkrete Hilfe sowie um Berücksichtigung dann, wenn die „MM“-Aktion zu Weihnachten die Ärmsten der Armen bedenkt, für arme ältere Menschen Lebensgutscheine ausstellt sowie für Kinder, die sonst nichts hätten, Spielzeugpräsente oder Bücher ausgibt.

Durch die Corona-Pandemie hat die „MM“-Aktion zwar weniger Einnahmen, aber gleichzeitig wächst der Bedarf. In den Zuschriften werde deutlich „die Betroffenheit der Bedürftigen durch die Corona-Krise spürbar“, sagt Bretschneider. „Während Schulen und Kindergärten geschlossen waren, mussten die Kinder zu Hause mit Mahlzeiten versorgt werden“, erklärt er. „Homeschooling und Freizeitaktivitäten trieben den Stromverbrauch. Die Kosten für zusätzliche Hygienemaßnahmen und die Beschäftigung der Kinder belasteten die eng bemessenen Haushaltskassen zusätzlich. Im Gegenzug fielen viele Nebenverdienstmöglichkeiten weg“, zählt Bretschneider die Sorgen auf.

Daher weist die Bilanz des „MM“-Hilfsvereins derzeit einen vorläufigen Jahresfehlbetrag von 248 000 Euro aus. Solch ein Defizit ist zu Beginn der Adventszeit generell nicht unüblich, denn viele Ausgaben sind getätigt – und die meisten Gelder kommen eben zur Adventszeit, wenn die Benefizkonzerte sind und das Blumepeterfest abgerechnet ist.

Vermögen aufgebraucht

Doch derzeit fehlen 57 000 Euro mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Das macht Bretschneider schon Sorge. „Erhöhten Hilfeleistungen stehen verringerte Spendeneingänge entgegen“, erläutert er und fürchtet: „Im Ergebnis wird das Vermögen des Vereins zum Jahresende aufgebraucht sein“. Daher setzt er nun darauf, dass das passiert, was auch im Vorjahr half. Da kamen von Mitte November bis Silvester Überweisungen von mehr als 3000 Spenderinnen und Spendern. „Dann wäre die über 50-jährige Tradition auch für 2022 gesichert“, so der Geschäftsführende Vorsitzende.

Ihre Wurzeln hat die „MM“-Aktion schon im Dezember 1946, als die damaligen Herausgeber E. F. von Schilling und Karl Ackermann „an die Ärmsten der Notleidenden unserer Stadt Weihnachtsgrüße“ und eine kleine Gabe überbringen. Spontan spenden dann in den 1950er Jahren nach einem „MM“-Artikel viele Mannheimer Geld für ein schwer herzkrankes Kind, das allein durch eine Operation in den USA gerettet werden kann. Er konnte Hoffnung schöpfen, gar gerettet werden. Daraus erwuchs die anfangs nur zu Weihnachten tätige, dann sich über das ganze Jahr erstreckende Aktion.

Das ganze Jahr über greift „Wir wollen helfen“ dann den Menschen unter die Arme, wenn sie in einer Notlage nicht mehr weiterwissen, wenn für sie alle Möglichkeiten staatlicher Unterstützung oder von Versicherungen ausgeschöpft sind. Dabei wird kein Geld mit der Gießkanne verteilt – stets sind Einkommensverhältnisse wie nötige Ausgaben nachweisbar offen zu legen. Diese genaue Prüfung und die Tatsache, dass den ganzen Aufwand der „MM“ trägt und daher alle eingehenden Spenden zu hundert Prozent weitergeleitet werden, sind seit jeher wichtige Eckpfeiler der „MM“-Aktion und begründen auch das große Vertrauen, das sie genießt.

Wie und wo „Wir wollen helfen“ hilft, darüber berichten wir ab Montag wieder bis Weihnachten per „Tagebuch“. Und wir freuen uns auf viele Leser, die mit großen und kleinen Geldbeträgen diese Idee mittragen und in düsteren Zeiten so auch ein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen der Menschlichkeit setzen.