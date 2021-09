Nicht zu glatt muss es sein

Der Name kommt – wie so viele Wörter – aus dem Griechischen und dem Lateinisch-Italienischen und bezeichnet ursprünglich tatsächlich ein mineralisches Produkt, das zur Oberflächenbehandlung eingesetzt wurde. Im 19. Jahrhundert entdeckten Mineralogen große Vorkommen des Gesteins, das die Namensvorlage für das hier gesuchte Werkzeug lieferte, neben den griechischen Inseln auch in Kleinasien und Indien. Normalerweise werden neben Holz, Metall, und Stein auch lackierte Oberflächen damit behandelt und geglättet – und zwar sowohl von Hand als auch mit großen Maschinen. Im Werkzeugkoffer für das Fahrrad findet sich zumeist wenigstens ein kleines Stückchen davon. Es wird aber benutzt, um das Gegenteil des oben beschriebenen Effektes zu erreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Fahrradreparatur kann es nur sinnvoll benutzt werden, wenn man zuvor auch die in Frage zwei gesuchten Gerätschaften erfolgreich eingesetzt hat – was ein gewisses Geschick erfordert und nicht immer so klappt, wie man es sich wünscht und im ungünstigsten Fall den Schaden noch schlimmer macht. Bei richtiger und vor allem geduldiger Anwendung ist am Ende die glatte Schlauchoberfläche aber schön aufgeraut und das Velo bald wieder fahrbereit.