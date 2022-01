Nicht selten, aber wertvoll

Was macht einen Stoff eigentlich kostbar? Zum einen sicher seine Nutzbarkeit. Öl kann man verbrennen und daraus Wärme gewinnen oder Kraft, um Maschinen zu betreiben. Auch die ästhetische Qualität von Material treibt seinen Preis in die Höhe. Gold und Silber sehen nach entsprechender Bearbeitung schön aus, ebenso das Farbfunkeln eines Diamanten im Sonnenlicht. Daraus gefertigter Schmuck ist entsprechend teuer.

Insbesondere aber ist kostbar, was selten ist. Das Edelmetall Rhodium etwa ist derzeit ungefähr acht Mal so teuer wie Gold – obwohl optisch weniger attraktiv. In der Schmuckherstellung wird es vor allem verwendet, um Oberflächen zum Beispiel aus Weißgold zu schützen und besser zur Wirkung zu bringen. Aber Rhodium ist eben sehr selten – und deshalb sehr teuer. Das am seltensten natürlich vorkommende Element auf der Welt überhaupt ist ein Stoff, dessen Namen die meisten wohl noch nie gehört haben: Astat, im Periodensystem der Elemente die Nummer 85. Bislang wurden weltweit etwa 40 Gramm dieses Elements gefördert. Ein Marktpreis dafür ist nicht bekannt, wahrscheinlich weil sich mangels Verfügbarkeit gar kein Markt dafür entwickeln kann.

Reich an Gottes Gnade

Es gibt eine chemische Verbindung auf dieser Welt, die ganz erstaunliche und einzigartige Eigenschaften hat. Zum Beispiel lässt sich dieser Stoff praktisch nicht verdichten oder komprimieren, auch mit allergrößtem Druck nicht. Und von alleine erreicht er seine größte Dichte auch nicht mit steigender Kälte oder am Gefrierpunkt, sondern bei vier Grad. Dazu kommt: Ohne diese Eigenschaften des Stoffes wäre das Leben auf der Erde in der uns bekannten Form nicht denkbar.

Der Stoff hat die chemische Formel H2O und wir nennen ihn Wasser. Der Umstand, dass er in großen Mengen und prinzipiell kostenlos und frei verfügbar ist, ändert nichts daran, dass er für das Leben unverzichtbar und damit viel wertvoller und wichtiger ist als Gold, Diamanten, Rhodium oder Astat. Wenn das Fehlen von trinkbarem Wasser Leben bedroht, wird uns dieser Zusammenhang besonders bewusst. Oft unter dramatischen Begleitumständen. Damit ist, wie ich finde, Wasser eine tolle Veranschaulichung von Gottes Gnade. Denn die ist ebenfalls in großer Fülle verfügbar, selbst wenn wir Menschen auch das oft nicht wahrnehmen.

Ein kleines Volk, das im ersten vorchristlichen Jahrtausend einen schmalen Landstreifen am östlichen Mittelmeerufer besiedelte, hat schon früh ein feines Sensorium entwickelt für die Bedeutung der Gnade Gottes gerade in bedrohlichen Situationen. In Gebetsgedichten, die wir unter dem Namen Psalme kennen, wurden Überzeugungen wie die folgende festgehalten: „Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig! Denn auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe.“ (Ps 57,2). Und doch konnten die Psalmdichter im gleichen Atemzug die Fülle dieser Gnade rühmen: „Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen“ (Ps 57,11).

Es ist wunderbar, dass Wasser in unserem Land nicht selten, sondern reichlich vorhanden ist. Genauso wunderbar ist, dass Gottes Gnade nicht selten, sondern für uns in Fülle verfügbar ist. Beides könnte auch anders sein. Es ist gut, das nicht aus dem Blick zu verlieren und dankbar zu bleiben dafür.

Bernd Kreissig

Pfarrer in

Edingen-Neckarhausen