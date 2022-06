Neunter Frauenlauf

Bei der mittlerweile neunten Auflage des Engelhorn Sports Frauenlauf Mannheim kann nach der virtuellen Laufvariante im Jahr 2020 und einer reduzierten Live-Veranstaltung 2021 am 16. September erneut vor dem Gelände des TSV 1846 gestartet und gefeiert werden. Dank der Lockerungen in den vergangenen Monaten plant die ausrichtende Agentur mit einem attraktiven Rahmenprogramm inklusive Siegerehrung, DJane für die extra Portion Motivation, Cateringangeboten und der After-Run-Party mit der Band Elliot.

Im Rahmen einer Pressekonferenz informierten die Organisatoren um Anton Wolf, Geschäftsführer der n plus sport GmbH, zusammen mit Ingo Kirrinnis, Abteilungsleiter Sport und Freizeit der Stadt Mannheim, sowie Christian Berkes, Geschäftsführer TSV Mannheim von 1846 über den aktuellen Planungsstand. Zwei Neuheiten sind geplant: So wird es in Kooperation mit dem TSV 1846 vor dem Lauf eine Yoga-Session mit professioneller Trainerin geben, die auf den anschließenden Lauf einstimmen soll. Außerdem wird ein extra Startblock für Walkerinnen angeboten, welcher ein paar Minuten zeitversetzt zu den anderen Läuferinnen startet.

Der Engelhorn Sports Frauenlauf im Jahr 2019. © n plus sport Gmbh

Für alle Frauen, die am Veranstaltungstag verhindert sind oder an anderen Orten laufen möchten, bleibt die virtuelle Teilnahme weiterhin als flexible Alternative bestehen. Unabhängig von der Startvariante gibt es für jede Teilnehmerin ein Startpaket. Auf die Live-Läuferinnen warten im Ziel ein kühles Getränk sowie Obst.

Pro Teilnehmerin landet ein Euro im Spendentopf für regionale Projekte und den offiziellen Charity-Partner der n plus sport GmbH Plan International Deutschland. Einen Teil spendete die Agentur n plus sport bereits im Vorfeld an die Ukraine-Nothilfe von Plan International. Online-Anmeldungen sind unter www.frauenlauf-mannheim.de bis Montag, 29. August möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt aktuell 25 Euro. red/kur