Neujahrsempfang der Stadt Mannheim abgesagt - Bürgerfest im Mai geplant

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat den Neujahrsempfang am 6. Januar 2022 abgesagt. Damit wurden die Pläne, die Veranstaltung in reduzierter Form durchzuführen, aufgrund der aktuellen Corona-Lage verworfen, hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung. Unter den derzeit geltenden Bedingungen hätten maximal 750 Bürgerinnen und Bürger am Neujahrsempfang teilnehmen können.

Nun plant die Stadt, am 22. Mai 2022 ein Bürgerfest im Rosengarten stattfinden zu lassen. „Ich hoffe sehr und setze darauf, dass wir Ende Mai eine Situation erreichen, die es uns erlaubt, eine Veranstaltung im Stile eines Bürgerfests durchzuführen“, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz hierzu. Damit könne nach den Beschränkungen durch die Pandemie ein Impuls für das gesellschaftliche Leben gesetzt werden, hieß es in der Mitteilung weiter.