Neues Zentrum im Klinikum

Das Klinikum hat ein neu eingerichtetes Zentrum für Gefäßerkrankungen. Darin würden die Kompetenzen für Diagnose und Behandlung gebündelt, teilte die Mannheimer Universitätsmedizin mit. Geleitet werde das Interdisziplinäre Gefäßzentrum (IGZ) von dem renommierten Angiologen, Kardiologe und Phlebologen Klaus Amendt.

Klaus Amendt leitet das neue Zentrum für Gefäßerkrankungen. © UMM

In dem neuen Zentrum kümmere man sich um alle Arten von arteriellen, venösen und lymphatischen Gefäßerkrankungen, heißt es weiter. „Wir können für jede individuelle Gefäßerkrankung eines Patienten Fachexperten aus verschiedenen medizinischen Disziplinen zu Rate ziehen“, wird Amendt zitiert. Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ermögliche präzise Diagnosen und individuell optimierte Behandlungen auch sehr seltener Gefäßerkrankungen.

Vor seinem Wechsel ins Klinikum arbeitete Amendt im Diakonissenkrankenhaus. Dort leitete er seit 2001 die Klinik I für Innere Medizin, Angiologie, Kardiologie und Diabetesfolgeerkrankungen. In seiner neuen Funktion kündigte er an, auch eng mit dem European Center for Angioscience der Medizinischen Fakultät zu kooperieren, das hervorragende Forschungsarbeit leiste.

Unterschiedliche Formen

Eine der häufigsten Gefäßerkrankungen ist nach Angaben der Universitätsmedizin die sogenannte „Schaufensterkrankheit“ (Periphere arterielle Verschlusskrankheit), an der rund 4,5 Millionen Deutsche leiden. Sie entstehe durch eine Verengung der Arterien, die die Beinmuskeln versorgten, und könnten bis zur Amputation des Beins führen. Das IGZ diagnostiziere und behandele auch Erweiterungen der großen Schlagadern (Aneurysmen), venöse Durchblutungsstörungen (beispielsweise tiefe Beinvenen- und Armvenenthrombosen) sowie selten auftretende Gefäßentzündungen (Vaskulitis) oder Gefäßanomalien. Auch Dialyse-Shunts und chronische Wunden wie Diabetischer Fuß oder das postthrombotische Syndrom würden betreut.

