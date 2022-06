Neues über den Mars lernen

Eine bemannte Mission zur Oberfläche des Mars steht kurz bevor: Ein internationales Team von Astronauten wird die erste interplanetare Reise in der Geschichte der Menschheit antreten. Weltraum-Begeisterte können im Planetarium Mannheim die 1001 Tage dauernde – fiktive – Mission in Bildern miterleben.

Diese Reise wird durch die größte technische Leistung aller Zeiten ermöglicht. Die Forscher werden unser Wissen über den Mars erweitern und herausfinden, ob die Menschheit eine Zukunft auf ihm hat.

Aber warum ist eine bemannte Expedition zum Mars für uns Menschen eigentlich so spannend? Diese Frage beantworten die Experten des Planetariums in einem kurzen Vorspann. Danach wird gezeigt, was der Mensch bereits aus aktuellen – unbemannten – Marsmissionen gelernt hat.

Die Produktion von Mirage 3D in Kooperation mit Evans & Sutherland und GOTO Inc. ist für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren geeignet und dauert etwa 45 Minuten. Tickets sind online unter www.planetarium-mannheim.de/tickets/tickets-preise erhältlich.

Bis auf Weiteres ist die Tageskasse zu folgenden Zeiten geöffnet: dienstags bis freitags von 14 bis 16 Uhr, mittwochs zusätzlich von 17 bis 19.30 Uhr und jederzeit eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn; a An Wochenenden und Feiertagen ab 13 Uhr. Aktuell gültige Corona-Regeln unter www.planetarium-mannheim.de/news/aktuelles. red