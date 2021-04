Seit Wochen bestimmen bedrohlich hohe Corona-Inzidenzen das Leben in und um Mannheim. Auch wenn der Wert mit 86 neuen Fällen am Mittwoch nach Zahlen der Stadt auf 211,5 wieder etwas gesunken ist, ist Normalität noch lange nicht in Sicht. Eine immer wichtigere Rolle spielen indes die Testzentren, die nahezu täglich mehr werden. Ein großes neues wird an diesem Donnerstag auf den Kapuzinerplanken

...