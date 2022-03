Das Mannheimer Umweltforum hat ein neues Mitglied: Die Initiative Waldpark wurde mit großer Mehrheit als Mitgliedsverband aufgenommen. Nachdem sich Ende 2021 der bisherige Mitgliedsverband 100Pro Energiewende aufgelöst hatte, vereint das Umweltforum nun wieder 16 Umwelt-, Naturschutz- und Verkehrsverbände unter einem Dach. „Wir freuen uns über weitere Kompetenzen und Engagement in Sachen Umwelt- und Naturschutz in unseren Reihen“, sagt Andreas Schöber, Vorstand des Mannheimer Umweltforums.

Ziel der 2020 gegründeten Initiative Waldpark ist es, den Auwald zwischen Rhein und Lindenhof mit seiner Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten. Auch als Naherholungsgebiet und für das Stadtklima habe der Waldpark eine wichtige Funktion. Mit Spannung ewartet die Initiative derzeit die Pläne des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Rheindammsanierung. „Derzeit steht der Erhalt Tausender Bäume am Rheindamm in Verbindung mit einem sicheren Hochwasserschutz auf der Agenda“, sagt Waldpark-Vorsitzende Sabine Jinschek. Vorstandsmitglied Michael Detmer ergänzt: „Durch die Vernetzung im Umweltforum sind wir in Mannheim jetzt noch besser aufgestellt.“ red/lok