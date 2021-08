Erstmals seit dem 2. Juli ist in Mannheim wieder ein Corona-Infizierter gestorben. Dabei handelt es sich um einen über 50-Jährigen, dem in einem Mannheimer Krankenhaus nicht mehr geholfen werden konnte. Er ist das 305. Todesopfer in Zusammenhang mit diesem Virus.

Am Samstag meldete die Stadt 13 Neuinfektionen, am Sonntag neun. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich seit Freitag wieder etwas

...