Neuer Trainer des SV Waldhof steht fest

Mannheim. Nach umfangreichen Gesprächen in den vergangenen Wochen und Tagen steht der neue Trainer des SV Waldohf Mannheim fest. Das teilte der Verein am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Christian Neidhart übernehme zur neuen Saison das Traineramt beim SV Waldhof und starte mit den Buwe am 15. Juni in die Saisonvorbereitung.

Christian Neidhart trainierte von 2013 bis 2020 den SV Meppen und führte die Emsländer von der Regionalliga in die 3. Liga. Dort etablierte der gebürtige Braunschweiger den SV Meppen in der Liga und beendete zweimal die Saison auf dem siebten Tabellenplatz. In den vergangenen beiden Jahren leitete Christian Neidhart die Geschicke von RW Essen in der Regionalliga West. Mit einem Punkteschnitt von 2,29 legte Christian Neidhart den Grundstein für den Aufstieg Essens. Auch im DFB Pokal war Christian Neidhart in Essen erfolgreich und erreichte in der Saison 20/21 das Viertelfinale des Pokalwettbewerbs.

„Nach intensiven Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten in den vergangenen Wochen sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir mit Christian Neidhart die optimale Lösung für die vakante Trainerposition gefunden haben", so Tim Schork, Geschäftsführer Sport der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH. Sowohl in Meppen als auch zuletzt in Essen habe er nachhaltig erfolgreich gearbeitet, in seiner Trainerkarriere alles hart erarbeitet. Neidhart kenne die 3. Liga, ebenso wie die Wucht in einem Traditionsverein und könne eine Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln. "Im persönlichen Kontakt konnten wir uns dann davon überzeugen, dass Christian für diese Aufgabe brennt und mit uns die nächsten Schritte gehen möchte."

Neidhart freut sich sehr auf seine neue Aufgabe beim SV Waldhof. DIe Voraussetzungen seien da, um die nächsten Schritte mit dem Verein zu gehen. "Wir haben ambitionierte Ziele, die wir mit dem Start der Vorbereitung durch Fleiß und harte Arbeit angehen möchten. Besonders freue ich mich, erneut für einen Traditionsverein arbeiten zu können", so Neidhart. "Die Unterstützung unserer Fans muss die Basis für unseren gemeinsamen Erfolg sein. Auf uns alle warten spannende Wochen und Monate. Ich freue mich nun diese Arbeit mit vollem Elan anzugehen."

Der Aufsichtsratsvorsitzender Christian Beetz bezeichnet Neidhart als "absoluten Fachmann". Das längere Warten auf eine Trainerentscheidung habe sich gelohnt, um ihren Wunschkandidaten unter Vertrag zu nehmen. "Wir freuen uns nun sehr, gemeinsam mit Christian in die Zukunft zu gehen und unsere Ziele zu verfolgen“, so Beetz.