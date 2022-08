Neuer Senat am VGH

Der neu eingerichtete Infrastruktur-Senat am baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim nimmt seine Arbeit auf. Der neue Senat soll besonders für Verfahren im Zusammenhang mit Windkraftanlagen zuständig sein, teilte das baden-württembergische Justizministerium am Sonntag in Stuttgart mit. Künftig ist damit der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim für sämtliche Streitigkeiten zuständig, die die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von Anlagen zur Nutzung von Windenergie über 50 Metern betreffen.

Beschleunigte Verfahren

Die Einrichtung des Infrastruktur-Senats sei ein wichtiger Beitrag zur Verfahrensbeschleunigung bei Großprojekten, sagte die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) nach der Ernennung des künftigen Senatsvorsitzenden, Christian Hug, zum Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof.

Im europäischen Vergleich dauerten deutsche Infrastruktur-Projekte länger als in anderen Ländern. Der Senat werde laut Justizministerin Gentges mit drei, bei Normenkontrollverfahren mit fünf Richtern, besetzt sein. epd