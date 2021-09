Neuer Rekord in Sicht

Bei der Bundestagswahl steuert Mannheim auf einen neuen Briefwahl-Rekord zu. Etwas mehr als zwei Wochen vor dem Wahltag hat die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben bereits mehr als 60 000 Briefwahlunterlagen versandt. Das ist schon jetzt nah dran an den mehr als 64 000 Mannheimerinnen und Mannheimern, die bei der Landtagswahl im Frühjahr ihre Stimme auf diese Weise abgegeben hatten und damit – auch bedingt durch die Corona-Beschränkungen – für einen Rekord sorgten. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren hatte es rund 48 000 Briefwähler gegeben.

Wer Briefwahl machen will, kann die Unterlagen auf mehreren Wegen anfordern. Zum einen online unter www.mannheim.de/wahlen oder mit dem QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung. Man kann aber auch den vorbereiteten Briefwahlantrag auf der Wahlbenachrichtigung per Post oder per Fax (0621/2 93-95 90) ans Wahlbüro im Rathaus in E 5 schicken. Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich.

Alle Wahlberechtigten müssten laut Rathaus inzwischen ihre Benachrichtigung erhalten haben. Sollte das nicht der Fall sein, sollen sich Betroffene beim Wahlbüro (Telefon 0621/2 93-95 66) melden und den Eintrag im Wählerverzeichnis prüfen lassen. Wer eingetragen ist, kann am Wahlsonntag im Wahllokal übrigens auch ohne Benachrichtigung mit dem Ausweis wählen. Für die Stimmabgabe vor Ort sollen die Bürgerinnen und Bürger einen eigenen Stift mitbringen. imo

Info: Infos rund um die Wahl: mannheim.de/wahlen

