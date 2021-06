Neuer Radlader geliefert - THW jetzt besser ausgestattet

Sie haben lange warten müssen: Über 35 Jahre alt war der bisherige Radlader vom Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW). Mittlerweile kam, herangerollt auf einem Tieflader und noch ohne Kennzeichen, ein neues Bergeräumgerät, wie der mit vielen Zusatzfunktionen ausgestattete blau lackierte Radlader intern genannt wird.

Der alte Radlader mit Erstzulassung im 1986 „hatte in den letzten Jahren immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen“, so Richard Mücke vom THW-Ortsverband. Dabei ist die Fachgruppe Räumen die mit am häufigsten gefragte Fachgruppe in der Einsatzorganisation des Bundes. Sie verfügt über leistungsfähige Baumaschinen und die Erfahrung, schnell Unglücksstellen, Zu- und Abfahrtswege von Trümern oder Hindernissen zu befreien sowie Gräben und Abflüsse auszuheben. Zur Unterstützung der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung oder der Sicherung von einsturzgefährdeten Gebäuden wird diese Einheit ebenso alarmiert wie zur Hilfe für Rettungskräfte, die zu eingeschlossenen oder verschütteten Personen vordringen müssen.

Neu bei dem zwölf Tonnen schweren Radlader ist ein Frontgitter, das den Fahrer zusätzlich schützt. Er sitzt im Unterschied zum bisherigen Fahrzeug nun auf dem hinteren Teil des 235 000 Euro teuren Geräts. „Das bedeutet eine Umgewöhnung“, so Mücke, doch die Helfer freuten sich über die nun moderne Ausstattung. pwr