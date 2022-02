Mannheimer Morgen Plus-Artikel Käfertal - Versuch startet am Freitag / Markt im Neubaugebiet am Mittwoch läuft weiter – auch wenn viele Händler abgesprungen sind Neuer Nachmittagsmarkt auf Franklin - der erste in ganz Mannheim

Frisches Obst und Gemüse gibt es schon mittwochs auf Franklin an der Sports Arena – und künftig auch freitags als ersten Markt an einem Nachmittag. © Michael Ruffler