Neuer Lehrstuhl eingeweiht

An der Universität Mannheim ist der deutschlandweit einzige Lehrstuhl für Transportrecht eingeweiht worden. Mit der Einrichtung des neuen Lehrstuhls werde nicht nur das Profil der Abteilung Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim gestärkt, sondern auch die Bedeutung des Transportsektors für Mannheim und Baden-Württemberg hervorgehoben, wie die Universität Mannheim in einer Pressemitteilung schreibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Enge Kooperation mit Land

Die Feierlichkeiten zur Eröffnung des neuen Forschungsbereichs am 7. Juli, nutzte Professor Thomas Puhl, Rektor der Uni Mannheim, um den Fördernden und Mitwirkenden für ihre Unterstützung zu danken. Anwesend bei der Eröffnung waren auch Elke Zimmer (Grüne), Staatssekretärin im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt , sowie Thomas Hartmann, Gesellschaft zur Förderung des Binnenschifffahrtsrechts an der Universität Mannheim und Vorsitzender des Mannheimer Schifffahrtsvereins, sowie Stefan Karcher, Vorstand der Wilhelm Müller-Stiftung.

„Dass sich so viele verschiedene Förderinnen und Förderer für die Einrichtung des Lehrstuhls eingesetzt haben, unterstreicht die Bedeutung der Transportbranche für die deutsche Wirtschaft. Daher freue ich mich umso mehr, dass wir mit Professor Andreas Maurer einen ausgewiesenen Experten für diese besondere Materie gewinnen konnten, der der Universität Mannheim außerdem schon lange verbunden ist“, sagt Thomas Puhl.

Die Uni und die Abteilung Rechtswissenschaft hatten den Lehrstuhl in Kooperation und mit Unterstützung des Landes, der Wilhelm Müller-Stiftung sowie der Gesellschaft zur Förderung des Binnenschifffahrtsrechts eingerichtet. Lehrstuhlinhaber Maurer betont seine Vorfreude auf die anstehenden Aufgaben: „Das Transportrecht ist in der Praxis der Transport-, Logistik- und Versicherungsbranche enorm wichtig und praxisrelevant. Dass es den Beteiligten gelungen ist, durch ihre Kooperation den Lehrstuhl für Transportrecht einzurichten, ist ein wichtiger und guter Schritt für eine dauerhafte Verankerung des Transportrechts in der universitären Forschung und Lehre.“ lia

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2