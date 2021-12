Neuer Kurs im Januar

Die Hauswirtschaft als Dienstleistungssektor wächst seit Jahren – Fachkräfte werden gesucht. Immer häufiger geht es darum, Lücken in privaten Haushalten zu schließen, teilt der Mannheimer Ortsverband des DHB-Netzwerks Haushalt mit. Damit dabei alles rund läuft, ist ein vielseitiges Wissen über die richtige Ernährung, Materialien, Technik, wirtschaftliches Handeln und Organisation notwendig. Das Mannheimer Netzwerk bietet seit mehr als 50 Jahren Lehrgänge an – der nächste Lehrgang zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Hauswirtschafter startet am 13. Januar. Der Unterricht findet 18 Monate lang donnerstags von 13 bis 17.30 Uhr statt. red/lok

Info: Anmeldung unter dhbnetzwerk-mannheim.de