Neuer Direktor am Klinikum

Die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) hat einen neuen Leiter. Das teilte das Klinikum nun mit. Demnach leitet Frank Anton Giordano seit Anfang Oktober die Klinik. Gleichzeitig wurde er auf den Lehrstuhl für Strahlentherapie der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg berufen. Giordano ist dem Klinikum zufolge als Strahlentherapie-Experte in der Region sehr gut bekannt: Schon ab 2017 war der gebürtige Speyerer Leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie an der UMM, die er von Januar 2019 bis März 2020 kommissarisch leitete. Anschließend wechselte der 42-Jährige an die Universitätsklinik Bonn, ehe er nun nach Mannheim zurückkehrte. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1