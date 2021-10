Neuer DGB-Vorsitzender Ralf Heller: „Keiner spricht mit Beschäftigten des Grosskraftwerks und des Uniklinikums“

Ralf Heller ist seit 2014 Vorsitzender des Betriebsrates am Mannheimer Universitätsklinikum. Der Kreisverband Mannheim/Rhein-Neckar des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hat den 59-Jährigen nun zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Heller sieht unruhige Zeiten auf Beschäftigte zukommen.

Herr Heller, was wird die erste Amtstat in Ihrer neuen Rolle als DGB-Kreisverbandsvorsitzender sein?

Ralf Heller: Eines der wichtigsten Themen wird die Tarifbindung sein. Wir fordern, dass die Stadt Mannheim öffentliche Aufträge und Fördergelder nur noch an Unternehmen vergibt, die einen Tarifvertrag anwenden. Es kann nicht sein, dass immer weniger Betriebe der Tarifbindung unterliegen. Dazu zählen zum Beispiel die sogenannten Servicegesellschaften, in die Beschäftigte von Krankenhäusern ausgegliedert wurden. Klassische Outsourcingbereiche sind Reinigung und Küche, es gibt aber auch Kliniken, die haben Therapeuten und die Pflege ausgegliedert.

Was zahlen die Servicegesellschaften?

Heller: Deutlich weniger als das, was die normalen Beschäftigten an den Krankenhäusern bekommen. Das ist nicht gerecht. Die Forderung ist, die Kolleginnen und Kollegen direkt wieder in den Kliniken anzustellen. Dafür muss auch die Krankenhausfinanzierung geändert werden. Außerdem brauchen wir einen vergabespezifischen Mindestlohn, der sicherstellt, dass bei Aufträgen an Externe durch Städte und Kommunen dieser Mindestlohn nicht unterschritten wird. Es gibt zwar schon ein solches Gesetz, aber das ist ein Papiertiger mit zu vielen Ausnahmen. Es ärgert mich maßlos, dass wir hier bislang noch nicht weitergekommen sind.

Oberbürgermeister Peter Kurz, der als Vorsitzender des Aufsichtsrates beim Klinikum Mannheim in der Arbeitgeberrolle fungiert, wird das nicht so gerne hören.

Heller: Der Oberbürgermeister hat dazu natürlich eine ganz andere Meinung. Aber das Geld, das die Menschen verdienen, muss auch zum Leben reichen. Bei vielen reicht es eben nicht, die müssen zusätzlich durch Hartz-IV-Leistungen unterstützt werden. Für den Staat ist das unterm Strich auch nicht billiger.

Das Klinikum Mannheim ist noch mit einer ganz anderen Frage beschäftigt, nämlich der, wann und wie es mit dem Heidelberger Uniklinikum fusioniert. Wie sehen hier die Pläne aus?

Heller: Das wüssten wir auch gerne! Das ist ein totales Unding, dass das Land dieses Riesenthema anschiebt, und dann passiert nichts. Wir erwarten ein klares Signal seitens des Landes Baden-Württemberg, einen Plan, wie es weitergeht.

Fürchten Sie denn nicht, dass Mannheim in einer fusionierten Einrichtung nur das kleine Anhängsel ist?

Heller: Das ist eine große Sorge. Ich wage es aber auch nicht auszudenken, was passiert, wenn die Fusion nicht kommt. Das Klinikum macht viele Millionen Verluste, und die Stadt Mannheim, die das Klinikum ja betreibt, sagt, das können wir nicht ewig so weiter machen. Was heißt ewig? Ein Jahr? Zwei Jahre? Durch die Coronakrise sind die kommunalen Haushalte noch klammer als vorher. Und dann fällt uns die Hütte zusammen, die Gebäude müssen dringend renoviert werden. Da stehen Summen von bis zu einer halben Milliarde Euro im Raum, das ist schwindelerregend für Normalsterbliche. Das sind alles Fragen über Fragen - und keine Antworten. Es wäre also Zeit für eine klare Ansage: Was machen wir mit dem Klinikum Mannheim, kommt die Fusion oder nicht? Es nervt, dass keiner mit den Beschäftigten spricht.

Fragen dürften auch die Beschäftigten des Grosskraftwerks Mannheim, des GKM haben, das spätestens im Jahr 2030 abgeschaltet werden soll.

Heller: Das wird die bestimmende Diskussion hier in Mannheim sein müssen. Es ist unbestritten, dass es den Klimawandel gibt und wir konkrete Maßnahmen ergreifen müssen. Hier haben wir wahnsinnig lange geschlafen in Deutschland. Wir wollen aber einen fairen Wandel mit den Beschäftigten, die müssen in die Diskussion eingebunden werden, sonst ist das gefährlich für die Akzeptanz. Die Beschäftigten des GKM haben in der Debatte bislang Null Erwähnung gefunden. Stattdessen wird rausgehauen, wie die Fernwärme ersetzt werden könnte, mit Technologien, von denen noch unklar ist, ob sie überhaupt funktionieren.

Was treibt Sie persönlich an, warum haben Sie sich den Hut im DGB-Kreisverband auch noch aufgesetzt.

Heller: Das hat mich meine Frau auch gefragt. Als ich sie gefragt habe, ob ich das machen soll, hat sie gesagt: „Du spinnst, was willst du noch alles machen, aber du hast dich ja sowieso schon entschieden.“ Was mich antreibt? Ich will meinen Beitrag leisten zu mehr Solidarität. Die Aufgaben, die uns als Gesellschaft erwarten, sind immens, und ich denke, dass Gewerkschaften als Stimme der Beschäftigten eine politische Größe sind und weiter sein müssen.