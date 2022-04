Neuer Chor mit Kindern aus der Ukraine

Für Kinder aus der Ukraine im Alter von sechs bis elf Jahren gibt es ab sofort die Möglichkeit, an einem Chor teilzunehmen, den die Evangelische Gemeinde Feudenheim aufbauen möchte. Die Proben dazu finden mittwochs von 16 bis 17 Uhr im Epiphaniashaus statt, die Eltern dürfen mit dabei sein. Eine Sprachbarriere gibt es nicht, denn die Chorleiterin, Vira Skybytska, stammt selbst aus der Ukraine und spricht auch gut Deutsch.

In erster Linie soll das Singen den Kindern Spaß machen und sie vom Erlebten ablenken, doch zu einem späteren Zeitpunkt soll der Chor mit gleichaltrigen Kindern aus dem bestehenden Kinderchor der Gemeinde zusammen singen. Organisiert und umgesetzt wurde das Projekt von der Kulturkirche Epiphanias und der Stiftung Musik-an-Epiphanias. Das Ankommen in Mannheim soll für die Geflüchteten erleichtert werden, denn durch den Chor können die Beteiligten auch Kontakte knüpfen.

„Die Idee dazu hatten mein Mann und ich“, sagt Gabriele-Sophie Klüter, Vorsitzende des Ältestenkreises. „Wir möchten den Kindern etwas anbieten, was der Seele guttut und was Struktur in die Woche bringt, solange die Kinder nicht in die Schule gehen. Musik spricht eine internationale Sprache, und wir wünschen uns, dass über das gemeinsame Musizieren Spaß an der Musik und Lebensfreude vermittelt wird.“

Skybytska, die Chorleiterin, studiert Gesang an der Musikhochschule in Mannheim und ist bereits seit Oktober letzten Jahres hier. „In den Semesterferien fuhr sie zurück nach Kiew zu Besuch, und am 1. März kam sie mit der ganzen Familie zurück“, so Klüter. Ellen Weinel, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, hat eine Familie aus Kiew, Mutter mit drei Kindern, bei sich aufgenommen. Der Vater wartet in der Ukraine noch auf seine Papiere. Der Kontakt zur Familie bestand schon vorher, da Elena, die Mutter, Pianistin ist und Sergeii, der Vater, Dirigent und Klarinettist. Marianna ist 15, Boris zehn und Polina neun Jahre alt.

„Zuerst verbrachten sie drei Wochen bei Bekannten in der Schweiz, nun sind sie seit einer Woche bei mir. Der Vater ist einer von den Straßenmusikern, die seit mehreren Jahren nach Mannheim kommen. Hier in der Epiphaniaskirche hat er auch schon ein Konzert gegeben“, so Weinel. „Elena wollte vor zwei Jahren auch mitkommen, dann kam Corona dazwischen.“ Vor ein paar Jahren hat sie die Familie in Kiew besucht.

Noch werden für den Chor weitere Sängerinnen und Sänger gesucht. Interessierte finden weitere Infos unter feudenheim.ekma.de, auch mit kyrillischer Schrift, ansonsten gilt: Einfach mittwochs um 16 Uhr im Epiphaniashaus in der Andreas-Hofer-Straße 39 vorbeischauen.

