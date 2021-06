Neuer Ansatz für umstrittene Studie

Mannheim. Wissenschaftliche Kontroversen werden häufig von Kritik und Gegenkritik begleitet. So auch eine Studie zur Meinungsfreiheit an Universitäten, die Ende vergangenen Jahres eine hitzige Debatte ausgelöst hatte. Ein innovatives Folgeprojekt mit Ursprung an der Universität Mannheim will nun die unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven konstruktiv zusammenführen: Dabei kommen Forscherinnen und Forscher mit unterschiedlichen ideologischen Hintergründen zusammen, um den Stand der Meinungsfreiheit an Hochschulen gemeinsam zu untersuchen.

Das Projekt greift eine Studie des Mannheimer Politikwissenschaftlers Richard Traunmüller und seines Kollegen Matthias Revers auf, die Ende 2020 ein großes mediales Echo in vielen überregionalen Medien ausgelöst hatte. Auf Grundlage einer Befragung an der Universität Frankfurt hatten die Autoren resümiert, dass unter Studierenden große Bereitschaft herrsche, die Freiheit zur Äußerung unliebsamer Positionen einzuschränken.

Kritische Stimmen aus der Wissenschaft bemängelten daraufhin Studiendesign und -interpretation. Auf Initiative des Politikwissenschaftlers Alexander Wuttke, Fellow am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung der Uni Mannheim, sind nun Kritikerinnen und Kritiker der Ursprungsstudie eingeladen, sich gemeinsam mit den Ursprungsautoren auf ein Studiendesign zu einigen, das alle Beteiligten – trotz unterschiedlicher Grundauffassungen – für überzeugend halten. „Ziel dieses innovativen Wissenschaftsprojektes ist es, die Sichtweisen konstruktiv zusammenzubringen und die individuellen Hypothesen der Beteiligten mit neuen Daten einem kritischen Test zu unterziehen“, erklärt Wuttke, der den Prozess als unparteiische Schiedsperson begleitet.

Die Idee zu dieser „adversarial collaboration“ (kontroverse Zusammenarbeit) genannten Vorgehensweise geht zurück auf Nobelpreisträger Daniel Kahneman, der mehrfach Kritiker seiner Studien zu Forschungskooperationen eingeladen hatte. Eine weitere Besonderheit ist die Bereitschaft der beteiligten Forschenden zur Präregistrierung. Der Ansatz: Vor der Erhebung neuer Daten legen die Beteiligten alle Aspekte der Analysestrategie fest und erklären, welche Beobachtungen vereinbar und unvereinbar mit ihren individuellen Erwartungen wären. Etwa einigen sich die Forscher darauf, mit welchen Frageinstrumenten sich am besten erfassen lässt, ob Studierende bereit sind, die Meinungsfreiheit einzuschränken, und legen vor der Datenerhebung fest, ab welcher Schwelle von einer überraschenden oder besorgniserregenden Ablehnung demokratischer Prinzipien gesprochen werden kann.

Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen mit kritischer Perspektive auf die Ursprungsstudie von Traunmüller und Revers sind nun eingeladen, sich an diesem Projekt zu beteiligen.