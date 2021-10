Neue Straßennamen für Mannheim gesucht

Was hat Mannheim mit den Verbrechen des Kolonialismus zu tun? Wie geht die Stadtgesellschaft damit um? Und wie soll diese Aufarbeitung erfolgen, etwa in Bezug auf problematische Straßennamen? Diese Fragen sind Thema gleich dreier Veranstaltungen in der kommenden Woche.

Start ist am Montag, 11. Oktober, 19 Uhr, in der City Kirche Konkordien in R 2, 1. Unter dem Motto „Neue Straßennamen in Mannheim – kein Platz für Kolonialverbrecher!“ wirbt der Arbeitskreis (AK) Kolonialgeschichte Mannheim für die Änderung von vier inkriminierten Straßennamen in Rheinau-Süd.

In literarischen und musikalischen Beiträgen wird die Geschichte von Deutsch-Südwest-Afrika (heute Namibia) behandelt – und damit auch die Verbrechen jener Männer, nach denen in Rheinau-Süd noch immer Straßen benannt sind.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellt der Arbeitskreis Menschen vor, die er als neue Namenspaten für diese Straßen vorschlägt. So könnte nach Vorstellung des AK die Leutweinstraße künftig „Miriam-Makeba-Straße“ heißen und die Lüderitzstraße fortan „May-Ayim-Straße“.

Tags darauf, Dienstag, 12. Oktober, 18 Uhr, folgt im Saal der Abendakademie in U 1 eine Veranstaltung zum Thema „Sackfabriken und Jutekolonie“. Sie beschäftigt sich mit dem Rohstoff Jute, der aufs Engste mit der Ausbeutung von Menschen verbunden gewesen sei – in den Anbauländern und in Mannheim, Standort der „Süddeutschen Juteindustrie“, genannt „die Spinn“. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bei der Abendakademie unter der Kursnummer Y101010 nötig.

Am Donnerstag, 14. Oktober, 16 bis 18 Uhr, folgt unter Leitung von Bürgermeister Ralf Eisenhauer eine Bürger-Informationsveranstaltung der Stadt in Rheinau-Süd. Hier befinden sich die vier für eine Umbenennung anstehenden Straßen.

Da die Anzahl der Teilnehmenden im Siedlerheim „Seeblick“ Corona-bedingt begrenzt werden muss, ist eine Anmeldung unter vermessungsamt@mannheim.de erforderlich. Interessierte, für die dann aus Platzgründen eine Teilnahme vor Ort nicht möglich ist, können die Veranstaltung im Video-Livestream der Stadt Mannheim verfolgen.