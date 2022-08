Neue Show führt durch Milchstraße und Sterne

Nicht nur wegen der angekündigten Sternschnuppen ist Astronomie gerade ein spannendes Thema. Auch weil in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Sommerferien sind, erweitert das Planetarium Mannheim sein Programmangebot speziell für Kinder und Familien.

Von Dienstag bis Freitag gibt es neben den üblichen Vorstellungszeiten um 11.30 und 14.00 Uhr zusätzliche Shows. Gemeinsam mit Huhn Lilli können Kinder ab vier Jahren so etwa das Geheimnis des Mondes erkunden. Kinder ab fünf Jahren suchen mit Fledermaus Flappi nach dem Sternenbild der Fledermaus. Den Himmel des Nordpols begutachten die Mädchen und Jungen mit Lars, dem kleinen Eisbären.

Wer in den Sommerferien trotzdem ein bisschen Schul-Atmosphäre braucht, reist mit der Schulklasse des Jahres 3001 bei einer abenteuerlichen Klassenfahrt in einem knallroten Weltraumbus im Sonnensystem von Planet zu Planet.

Auch für Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene gibt es in den Ferien ein erweitertes Programm, das am Freitag, 9. September, startet. Ab dann zeigt das Planetarium die neue Show „Galaxis – Reise durch die Milchstraße“. Die Show wurde vom Planetarium eigens produziert und soll die Galaxie besonders anschaulich erlebbar machen. Die Reise führt durch die Milchstraße, zeigt diese erst von außen und führt danach in das sternenreiche Zentrum.

Mit Hilfe des „Sonderforschungsbereich 881 – Das Milchstraßensystem“ der Universität Heidelberg und der internationalen StarForge-Forschungsgruppe wurden für die Visualisierung aktuelle wissenschaftliche Daten und Simulationen genutzt. Besucher können die Milchstraße so dreidimensional bereisen.

Eine weitere Astronomie-Show, „Planeten – Expedition ins Sonnensystem“, zeigt das Planetarium während der Sommerferien auch in ukrainischer Sprache. Damit sollen Menschen angesprochen werden, die wegen des Kriegs in ihrer Heimat nach Mannheim und Umgebung gekommen sind. Diese Version wurde in Kooperation mit dem Noosphere Planetarium im ukrainischen Dnipro erstellt.

Kostenlose Tickets an der Kasse

Premiere ist am Mittwoch, 10. August, um 18 Uhr. Weitere Vorstellungen gibt es am Mittwoch, 17., 24., und 31. August sowie am Mittwoch, 7. September, jeweils um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Diese Tickets werden ausschließlich an der Planetariumskasse ausgegeben.

Auch nach den Sommerferien gibt es noch viel Programm: Musik und Astronomie verbinden sich im September außerdem bei der audiovisuellen Show „Sphere“ des preisgekrönten deutschen Komponisten Robot Koch und des Visual-Arts-Künstlers Mickael Le Goff. Einen Monat später folgt zum Motto „Türen auf mit der Maus“ ein spannender Erlebnistag, bei dem es darum geht, wie Sterne und Planeten entstehen und wie die Astronomen das herausgefunden haben. Das Planetariumsteam nimmt Kinder ab zehn Jahren mit auf die Reise zu entfernten Sternen und Nebeln. „Bei schönem Wetter gibt es außerdem noch einen Blick durchs Sonnenteleskop auf die Sonne“, kündigt das Planetarium in einer Pressemeldung an. vs