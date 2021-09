Neue Schwimm- und Aquakurse in Mannheimer Hallenbädern

Mannheim. Mit dem Start der Hallenbadsaison bietet die Stadt Mannheim in diesem Jahr wieder Schwimm- und Aquakurse an. „Pandemiebedingt haben im vergangenen Jahr viele Kinder nicht schwimmen gelernt, da keine Kurse angeboten werden konnten. Das wollen wir als Stadt nun nachholen und die ersten Schwimmkurse in diesem Jahr genau dieser Zielgruppe widmen“, erklärte Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Insgesamt 44 neue Anfängerkurse bietet der Fachbereich Sport und Freizeit im Herschelbad, dem Gartenhallenbad auf der Neckarau sowie in den Hallenbädern auf dem Waldhof und der Vogelstang für acht- und neunjährige Kinder an, hieß es aus der Stadtverwaltung. „Die Sicherheit im Wasser der jüngsten Mannheimerinnen und Mannheimer liegt uns sehr am Herzen. Neben dem Angebot der Schwimmkurse ermöglichen wir auch Schulen und Vereinen verstärkt die Nutzung unserer Hallenbäder, damit die Dritt-, aber auch die Viertklässler unterrichtet werden können“, sagte Eisenhauer weiter. Schwimmkurse für Sechs- bis Siebenjährige sollen ab Winter angeboten werden.

Die Kosten der Kurse liegen inklusive Eintritt jeweils bei 60 Euro. Bezahlt wird für einen Zeitraum von sechs Wochen. Jeweils zweimal wöchentlich findet dabei eine 45-minütige Einheit statt. Aufgrund der Fokussierung auf die Nichtschwimmerausbildung können vorerst nur elf Aqua-Kurse zu jeweils zehnmal 45 Minuten angeboten werden. Die Kosten belaufen sich auf 84 Euro inklusive Eintritt.

Die Kurseinheiten starten ab dem 27. September in den vier Bädern der Stadt. Es gilt die 3G-Regel. Babyschwimmen, Wassergewöhnung sowie Schwimmkurse für Fortgeschrittene und Erwachsene werden zunächst ausgesetzt, informierte die Stadt weiter.

Info: Über die Homepage www.schwimmen-mannheim.de ist eine Übersicht über die neuen Kurse in den vier Mannheimer Hallenbädern zu finden.