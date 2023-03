Neue Saison von "Sport im Park" in Mannheim startet am 17. April

Mannheim. Am Montag, 17. April, startet die neue Saison von „Sport im Park“ in Mannheim. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, finden die Abendangebote finden montags bis freitags jeweils von 19 bis 20 Uhr im Unteren Luisenpark statt.

„Sport im Park“ startet mit Zumba am Montag. Es folgen Yoga am Dienstag und das intensive Kraft- und Ausdauertraining „BodyFit“ am Mittwoch. Am Donnerstag ergänzt sich das Programm mit der chinesischen Heilgymnastik QiGong und wird abschließend am Freitag durch Rückenfit abgerundet. Neben den regelmäßigen Angeboten wird es zudem einige Specials geben. Diese sollen die Möglichkeit bieten, neben dem wöchentlichen Angebot neue Sportarten kennenzulernen und seinen Sporthorizont zu erweitern.



Fragen und Antworten zur „Sport im Park“-Saison 2023 sowie aktuelle Informationen zu jeweiligen Kursen sind zu finden unter www.mannheim-bewegen.de/sport-im-park sowie auf der „Sport im Park“-Facebook-Seite. Der Fachbereich Sport und Freizeit steht zusätzlich telefonisch unter 0621-293 4004 zur Verfügung.