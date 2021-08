Neue Regelungen für die „Erste Hilfe für die Seele“

Seit mehr als 15 Jahren leistet das Team der Mannheimer Notfallseelsorge „Erste Hilfe für die Seele“. Auf diesen ehrenamtlichen Dienst können Polizei, Feuerwehr und Rettungsorganisationen rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche über die Feuerwehrleitstelle zugreifen, wenn bei einem Einsatz seelsorgliche Begleitung gebraucht wird. Die seit 2006 vertraglich beschriebene Zusammenarbeit zwischen Stadt sowie der Evangelischen und der Katholischen Kirche in Mannheim ist nun in einer Neufassung dokumentiert. Diese berücksichtigt die in den vergangenen Jahren erweiterten und intensivierten Anforderungen. Das teilten die Beteiligten nun in einer Pressemeldung mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ende Juli unterzeichneten demnach Erster Bürgermeister Christian Specht, Dekan Ralph Hartmann und sein katholischer Kollege Karl Jung das Dokument. Der Vertrag regelt grundsätzlich die Arbeit der Notfallseelsorge, beschreibt Rahmenbedingungen und klärt die Finanzierung von Aus- und Weiterbildung, Ausstattung und Einsätzen in verschiedensten Schadenslagen. Die erforderlichen Fahrdienste werden von der Feuerwehrleitstelle übernommen. Dort stehen der Notfallseelsorge Räumlichkeiten für Dienstbesprechungen und Einsatzplanungen zur Verfügung.

„Die Notfallseelsorge hat einen unbeschreiblichen Wert für die Stadt Mannheim. Egal, in welcher Krisensituation sich ein Mensch befindet – die ehrenamtlichen Helfer der Evangelischen und Katholischen Kirche stehen uns bei Einsätzen immer zuverlässig zur Seite. Mit der Neufassung des Vertrags möchten wir diese Wichtigkeit und Notwendigkeit noch einmal unterstreichen und auf lange Sicht weiter festigen“, wird Specht zitiert.

Beistehen als Auftrag

„Seelsorge verstehen wir als Kern der Verkündigung“, so Dekan Hartmann. „Als Kirche ist es unser Auftrag, Menschen in Not beizustehen und da zu sein bei denjenigen, die Hilfe ganz unmittelbar und plötzlich brauchen, wenn der Blitz aus heiterem Himmel eingeschlagen ist.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Dienst in der Notfallseelsorge ist ehrenamtlich. Dabei bringen sich nicht nur Personen ein, die im Hauptberuf kirchlich beschäftigt sind. „Es ist ein Ehrenamt, das weit über das normale Maß hinausgeht“, so Dekan Jung. „Wer in der Notfallseelsorge mitarbeitet, trifft bei den Einsätzen auf Menschen, die in sehr großer Not sind. Das mit auszuhalten, ist eine große Verantwortung und verlangt viel ab. Die Notfallseelsorgenden machen sichtbar, was für Menschen und für die Gesellschaft so bedeutsam ist – füreinander da sein, in Gemeinschaft.“

Aktuell gehören der Mitteilung zufolge 26 ehrenamtlich Mitarbeitende zum Team der Notfallseelsorge. Zehn weitere befinden sich in der Ausbildung, die eineinhalb Jahre dauert. Corona-bedingt wurde die Notfallseelsorge im letzten Jahr lediglich 87 Mal alarmiert. In den Jahren waren mehr als 100 Einsätze zu bewältigen. red