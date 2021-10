Neue Marke im LanzCarré

Mannheim bekommt ein neues Radisson-Hotel: Das Hotel LanzCarré auf dem Lindenhof, das bisher unter Best Western Plus firmiert, wird am 1. Januar das erste Haus der neuen Marke „Radisson Individuals“ in Deutschland. Sie wurde von der international renommierten Hotelkette 2020 eingeführt – speziell für weiter unabhängige Hotels, die sich am Markt bereits etabliert haben. Sie können ihren eigenen Charakter bewahren, aber auch weltweit im Reservierungssystem und im Marketing von Radisson präsent sein.

Das 76 Zimmer zählende LanzCarré, 2009 eröffnet, gehört zur Ariva-Hotel GmbH und damit zur Diringer & Scheidel-Gruppe. Die kooperiert bereits seit 2016 mit der Radisson Hotel Group und betreibt – als Franchiseunternehmen – das Radisson Blu Hotel in Q 7, das bereits zahlreiche internationale Auszeichnungen erhielt. Daher habe man beschlossen, die Zusammenarbeit auszuweiten, so Ariva-Geschäftsführer Achim Ihrig. „Das Konzept der neuen Marke passt sehr gut zum LanzCarré. Auf diese Weise profitieren wir von der internationalen Zugkraft des neuen attraktiven Brands und unsere Gäste kommen in den Genuss weiterer Vorteile wie dem Hotelbonusprogramm Radisson Rewards“, so Ihrig. Im Zuge des neuen Namens wurde das Gastronomiekonzept des Hotelrestaurants überarbeitet. Das „Heinrichs“ nimmt Bezug auf den geschichtsträchtigen Standort des Hauses, die frühere Gießerei der Traktorwerke von Heinrich Lanz. In einem weiteren Schritt werde das Haus den internationalen Zertifizierungsprozess der Radisson-Gruppe durchlaufen, gerade im Blick auf Hygiene und Sicherheit der Gäste. pwr