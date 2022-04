Neue Location auf dem Maimarkt - Vorverkauf für Mannheimer Oktoberfest startet am Montag

Mannheim. Nach zwei Jahren Pause soll an den Wochenenden zwischen dem 14. Oktober und dem 5. November in diesem Jahr wieder das 12. Mannheimer Oktoberfest stattfinden. Der Vorverkauf für die Veranstaltung, die in einem vergrößerten Festzelt mit einer Gesamtkapazität von 3400 Plätzen erstmals am Mannheimer Maimarkt vor dem Reitstadion stattfinden wird, beginnt am Montag, 4.April.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie der Veranstalter mitteilt, können Digitaltickets per Mobiltelefon einzeln an Freunde weiterverschickt werden. Völlig kontaktfrei genügt es dann, beim Einlass das „Handyticket“ vorzuzeigen, was diesen wesentlich beschleunigen und lange Schlangen vermeiden soll. Wie in der Vergangenheit liegt der günstigste Zehner-Tisch bei 240 Euro. Die weiteren Kategorien gliedern sich in Tische für bis zu zehn Personen im Außen-, Mitte- und Innenbereich in der sogenannten Schwemme und Tische in den Boxen und der Pole Position sowie in dem exklusiven „7. Himmel“ auf, wo Schmankerlplatte und Parkplatzreservierung inklusive sind.

Alle Infos und Reservierungen unter www.oktoberfest-mannheim.de.