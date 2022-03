Neue Heizung für das Tierheim

Nach rund 30 Jahren haben die beiden alten Öl-Kessel des Tierheims in Mannheim ausgedient: Mit Beschluss des Ausschusses für Umwelt und Technik am 24. Februar wurde der Modernisierung der Heizungsanlage im Tierheim zugestimmt. Eine neue Pellet-Heizungsanlage soll die veralteten Anlagen ersetzen und zukünftig die Gebäude des Tierheims mit CO2-neutraler Wärme versorgen. Die Kosten für die Modernisierung der Wärmeerzeugung sowie den Umbau der Heizungsanlage belaufen sich auf rund 650 000 Euro. Der Tierschutzverein übernimmt hiervon einen großen Teil. Bis zur Heizperiode 2023 wird die neue Anlage ihren Betrieb aufnehmen.

„Mit den vergleichsweise hohen CO2- und Feinstaub-Emissionen sowie den stark schwankenden Heizölkosten ist es erforderlich, die veraltete Ölheizung im Tierheim durch eine zukunftsfähige und klimaneutrale Alternative zu ersetzen. Zurecht verpflichtet uns der Gesetzgeber aus finanzieller und ökologischer Sicht, die Heizungsanlage im Tierheim nach 30 Jahren klimafit zu machen. Gleichzeitig können wir somit unserem klaren Ziel nachgehen, das Leitbild Mannheim 2030 mit der Perspektive einer klimaneutralen, urbanen und resilienten Stadt Mannheim umzusetzen“, bewertet Baubürgermeister Ralf Eisenhauer die Modernisierung.

Nebengebäude wird errichtet

Gemeinsam mit dem Tierheim wurde die Entscheidung getroffen, eine Pellet-Heizungsanlage zu installieren und alle Gebäudeteile des Tierheims zukünftig über ein neues Nahwärmenetz zu versorgen. Zudem werden die laufenden Betriebskosten um rund 30 Prozent deutlich reduziert. Für die neue Wärmeerzeugung und die dazugehörige Brennstoffversorgung wird ein neuer Aufstellort für die Technik und ein entsprechend großes Pellet-Lager benötigt. Hierzu wird ein separates Nebengebäude auf dem Gelände des Tierheims errichtet, für welches der Bau noch in diesem Jahr beginnen soll. In enger Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein wurden alle Planungsschritte abgestimmt, so dass auch zukünftig geplante Erweiterungen des Tierheims mit Wärme versorgt werden können.

