Neue Energie für Unterstützung in schwerer Zeit

„Man hat ja nicht das Gefühl, dass es weniger nötig ist – im Gegenteil“, stellte Georg Müller fest, der Vorstandsvorsitzende der MVV Energie. Um die Arbeit gemeinnütziger und sozialer Organisationen vor Ort zu unterstützen, verzichtet das Mannheimer Energieunternehmen auch in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke an Kunden sowie Geschäftspartner, um mit einem fünfstelligen Betrag Institutionen zu fördern, die sich für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder die Allgemeinheit engagieren.

Nur zwei dieser Institutionen wurden vor das MVV-Hochhaus eingeladen – wegen der Corona-Pandemie stellvertretend auch für die anderen Empfänger der Spenden. Dort dankten Rouven Hübner, Vorsitzender des Fördervereins der Jugendfeuerwehr, und Lea Schumacher von der Jugendfeuerwehr Neckarau sowie Peter W. Ragge, Zweiter Vorsitzender des „MM“-Hilfsvereins für die Aktion „Wir wollen helfen“, für das traditionelle Engagement des Energieversorgers. Gerade in der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie sei gesellschaftlicher Zusammenhalt „noch unverzichtbarer geworden“, meinte MVV-Chef Georg Müller. Die MVV wolle mit ihrer Weihnachtsspende gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, „aber nicht nur den Menschen direkt vor Ort helfen, sondern uns gleichzeitig bei den Menschen bedanken, die sich haupt- oder ehrenamtlich in den Organisationen engagieren“.

Der Förderverein der Jugendfeuerwehr unterstützt die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr, die rund 250 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 17 Jahren an acht Standorten ehrenamtlich betreuen. „Die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ist kostenlos, aufgrund der Corona-Pandemie sind etliche Einnahmen wieder ausgeblieben“, berichtete Rouven Hübner und hoffte, dass es mit der MVV-Spende gelingt, im nächsten Sommer eine Zeltfreizeit zu organisieren.

Von fehlenden Einnahmen durch den Wegfall von Benefizkonzerten und dem Blumepeterfest berichtete ebenso die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, die das ganze Jahr bei plötzlichen Notlagen hilft und speziell zu Weihnachten bedürftige und einsame ältere Menschen sowie Kinder beschenkt. Die Vertreter der Jugendfeuerwehr und des „MM“-Hilfsvereins nahmen die Spende Corona-bedingt auch stellvertretend für den Verein „Kinder am Rande der Stadt“, die Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim sowie „Amalie“, die Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution, vor dem MVV-Hochhaus entgegen.

„Amalie“, eine Einrichtung des Diakonischen Werks, will mit der Spende wichtige Medikamente und Utensilien für die medizinische Sprechstunde besorgen. Die Lebenshilfe plant die Sanierung ihrer mittlerweile fast 30 Jahre alten Wohnhäuser sowie kleinere Anschaffungen wie Sonnensegel für die Sandkästen der Kindergärten, hat aber auch Mehraufwendungen wegen der Corona-Pandemie.

„Kinder am Rande der Stadt“ hilft Kindern und Jugendlichen vor allem aus einkommensschwachen und benachteiligten Familien im Mannheimer Norden, beklagt aber ebenso geringere Einnahmen aufgrund der Pandemie. pwr