Neue Eislaufsaison im Herzogenried eröffnet

Die Stadt hat am Samstag die Eislaufsaison 2022/23 im Eissportzentrum Herzogenried eröffnet. „Wir sind froh, dass wir nach zwei Jahren wieder die Eislaufsaison regulär starten können und freuen uns auf sportliche und vergnügliche Monate auf dem Eis. Dabei planen wir erneut mit beliebten Aktionen“, erklärte der für Sport zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tickets für das Eissportzentrum können laut Stadt an der Barkasse, am Kassenautomaten vor Ort oder online (nur Einzeltickets, ohne Terminbindung) unter mannheim.de/eislaufen gekauft werden. Mit den Online-Tickets können Warteschlangen umgangen werden.

Zum Start und Ende der Eislaufsaison lädt das Eissportzentrum zur Eisdisco. Termine sind am Freitag, 4. November 2022, und am Freitag, 3. Februar 2023, jeweils von 20 bis 22.30 Uhr. Der Online-Verkauf zur Eisdisco läuft seit dem Wochenende.

Laut Stadt seien die beiden Eisflächen mit einer Größe von jeweils 30 auf 60 Metern, die zu einer Rundbahn zusammengeschlossen werden können, ideal für Leistungssportlerinnen und -sportler, aber auch für alle Freizeitsportlerinnen und -Sportler. Immer samstags von 18 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr ist der große Rundlauf möglich, heißt es.

Neben dem „normalen“ Publikumslauf gibt es samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr eine gesonderte Eiszeit für Anfängerinnen und Anfänger sowie Eltern mit Kindern. Kleinkinder können hier laut Mitteilung mit Eislaufhilfen in Form von „lustigen Pinguinen“ den Kufensport „spielend” erlernen. Der Generation 50 Plus ist mittwochs von 10 bis 12 Uhr und freitags von 12.15 bis 13.45 Uhr eine Eislaufzeit vorbehalten.

Vor Ort besteht laut Mitteilung der Stadt zu den Öffnungszeiten die Möglichkeit, Schlittschuhe auszuleihen. Für die Kleinsten werden sogenannte universell verstellbare Gleiter ab Größe 23 angeboten. Ansonsten kann zwischen Schlittschuhgröße 26 bis 49 gewählt werden.

Aktionen auf dem Eis

In den Herbst- und Winterferien wird der „Schlägerlauf“ für alle Eishockey-Fans am Donnerstag, 3. November, angeboten. Hier haben die Eissport-Fans Gelegenheit, es den Eishockey-Cracks nachzumachen und den schnellen Kufensport zu spielen. Jeder kann teilnehmen. Selbst mitzubringen sind die entsprechende Schutzausrüstung wie Eishockeyhelm und Handschuhe sowie Eishockeyschläger und Puck.

Der Fachbereich Sport und Freizeit habe im vergangenen Jahr Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den Energieverbrauch im Eissportzentrum spürbar zu senken, teilt die Stadt weiter mit. So wurden energiezehrende Eisaufbereitungszeiten, ohne Einschränkung der Eisqualität, technisch verbessert und reduziert, heißt es.

Im Vorfeld der neuen Saison ist eine Halle zur Energieeinsparung zwei Wochen später in Betrieb gegangen. Zudem wurden Trainingszeiten und Pläne der Vereine geprüft und angepasst, so dass in den Spätsommermonaten nur eine Halle vereist wurde. Die Reduzierung der Eisflächen führte zu geringfügigen Nutzungseinschränkungen für die Sportvereine.

Weitere Informationen gibt es beim Eissportzentrum Herzogenried unter 0621/293 75 86, per Mail an fb52@mannheim.de oder unter mannheim.de/eislaufen. red