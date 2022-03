Neue Diebstahls-Masche: Falsches Pflegepersonal

Mannheim. In Hockenheim ist ein 88-Jähriger am Mittwochvormittag Opfer einer neuen Diebstahls-Masche geworden. Zwei bislang unbekannte Frauen klingelten an seiner Tür und gaben sich als Pflegepersonal aus. Da der 88-Jährige tatsächlich auf die Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes angewiesen ist, schöpfte er vorerst keinen Verdacht.

Eine der beiden Täterinnen lenkte ihn durch ein Gespräch ab, während ihre Komplizin einen Ehering im Wert von mehreren Hundert Euro stehlen konnte.

Die erste Täterin soll etwa 50 Jahre alt, 170 cm groß und schwarz haarig gewesen sein. Die zweite Täterin soll etwa 45 Jahre alt, 155 cm groß und ebenfalls schwarz haarig gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06205/2860-0.