In Neckarau kommt es an einigen Stellen zu Behinderungen durch Bauarbeiten. So ist der Mühlweg ab diesem Montag für voraussichtlich fünf Tage voll gesperrt. Die Fahrbahndecke ist teilweise stark beschädigt und muss ausgebessert werden. Da die Restfahrbahnbreite für einen reibungslosen Verkehrsfluss während der Bauausführung nicht ausreiche, sei die Vollsperrung unumgänglich, so die Stadt.

Zwischen Rheingold- und Friedrichstraße haben zudem vorbereitende Arbeiten für eine Renovierung der Fernwärmeleitung begonnen. Diese werden nach Angaben des Energieunternehmens MVV in zwei Bauabschnitten ausgeführt und voraussichtlich im November abgeschlossen sein. Auch hier kann es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. Einbahnstraßenregelungen sollen zwischenzeitlich aufgehoben und Umleitungen ausgeschildert werden. red/sma