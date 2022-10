Neue Ausstellung in der Mannheimer Zentralbibliothek

Mannheim. „Neue Perspektiven“ heißt die neue Ausstellung in der Zentralbibliothek Mannheim in N 1, 1, die am 5. Oktober eröffnet wird. Gezeigt werden mehr als 70 aktuelle ausgezeichnete oder geförderte Bücher, heißt es in einer Mitteilung der Zentralbibliothek. Die Werke liegen in der deutschen Übersetzung, aber auch in Originalsprache vor. „Der Schwerpunkt liegt aus dem afrikanischen Kontinent und dem arabischen Sprachraum“, heißt es weiter.

Zur Eröffnung findet am 5. Oktober um 17 Uhr zudem die Gesprächsrunde „Die Stimmen des globalen Südens!?“ im zweiten Obergeschoss der Bibliothek statt. In dieser soll diskutiert werden, welche Bilder und Stimmen im globalen Norden ankommen, welche Titel den Weg in den deutschen Buchhandel finden und wie repräsentativ die Auswahl empfunden wird. Teil der Runde ist „MM“-Redakteur Manfred Loimeier als Übersetzer, Herausgeber und Experte für afrikanische Literaturen. Er spricht mit Manfred Metzner, Verleger im Verlad „Das Wunderhorn“. Michael Kegler, Übersetzer, und Nadja Al-Madani vom Verein Freunde arabischer Kunst und Kultur.

Ausgewählt wurden die in der Ausstellung gezeigten Bücher vom Verein Litprom. Dieser setzt sich nach eigenen Angaben bereits seit mehr als 40 Jahren dafür ein, die Diversität in der Weltliteratur sichtbar zu machen.

