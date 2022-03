Neue Ausstellung “Candyland” in Mannheim-Neckarau

Mannheim. Am Samstag, 26. März, eröffnet die Künstlerin Nadine Ajsin ihre neue Ausstellung „Candyland“ im NYX-Hotel. Geplant sind zur Vernissage (nicht öffentlich) eine Liveshow mit Fashion, Musik und Comedy. Einen Livestream (öffentlich) gibt es über Instagram unter ajsinnadine und house_of_peter_and_karsten. Nach der Eröffnung kann die Ausstellung im „Wonderland“, Kappesstraße 9 in Mannheim-Neckarau, besucht werden. Sie ist dienstags, donnerstags sowie am Samstag und Sonntag von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Termine sind nach Absprache per Mail (info@nadineajsin.com) möglich. Die Ausstellung ist vom 8. April bis zum 8. Mai zu sehen. Infos unter: www.nadineajsin.com

