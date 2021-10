Neue Auflage des Mannheimer Gutscheinbuches

Mannheim. Wer Mannheim entdecken möchte, wird hier vielleicht fündig: Das Mannheim Gutscheinbuch 2021/22 der Stadtmarketing GmbH ist in einer neuen Auflage erschienen und schickt Interessierte auf Entdeckungsreise. Die Gutscheinbücher für Familien, Studierende und Mannheim-Begeisterte gibt es an fünf Verkaufsstellen. Die Gutscheine sind bis 31. August 2022 gültig.

Die überarbeitete Neuauflage enthält 48 Gutscheine aus den Bereichen Essen und Trinken, Sport, Shopping, Bildung, Ausflüge, Museen und Ausstellungen – darunter fünf Angebote für Erstsemester-Studierende und Referendarinnen oder Referendare der Hochschulen.

Das Restaurant Goldene Gans spendiert zum Beispiel ein zweites Hauptgericht, beim Neckarstrand bekommt die Begleitung den Cocktail geschenkt oder im Cinema Quadrat ist der zweite Eintritt gratis. Neben den Gutscheinbuch-Klassikern Luisenpark, Eissportzentrum Herzogenried und Modehaus engelhorn gibt es auch Online-Angebote. Neu in diesem Jahr: Das Modehaus dizin‘, bekannt für nachhaltige, zeitlose Mode aus einer eigenen Mannheim-Kollektion, bietet zehn Prozent Rabatt auf den Einkauf in seinem Onlineshop. „Seit letztem Jahr haben wir die Auflage unseres Gutscheinbuchs erhöht und bieten es nicht nur an den Hochschulen als Willkommensgeschenk an, sondern auch im Verkauf – und das mit Erfolg“, so Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH. „Wir entwickeln das Gutschein-Angebot ständig weiter. Pünktlich zur Buga 23 wird es eine nächste Auflage geben.“

Interessierte können das Buch für acht Euro in der Tourist Information am Hauptbahnhof sowie bei Bücher Bender, der Buchhandlung Schmitt und Hahn sowie der Thalia Buchhandlungen Paradeplatz und Planken erwerben.

