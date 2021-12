Streetwork in der Neckarstadt-West und Freier kriminalisieren, statt Prostituierte für ihre Dienste zu bestrafen - im Interview spricht Astrid Fehrenbach über ihre künftigen Aufgaben als neue Chefin von Amalie und fragt sich, wie es sein kann, dass in Deutschland Gewalt im Rotlichtmilieu weiterhin geduldet wird. Ab Januar 2022 wird sich Fehrenbach als Leiterin der Beratungsstelle für Frauen in

...