  Neue Allgemeinverfügung in Mannheim: Maskenpflicht erweitert, Alkoholverbot ausgedehnt

Die Stadt Mannheim hat am Donnerstag mit einer neuen Allgemeinverfügung die Maskenpflicht erweitert. Die neuen Regeln treten bereits an diesem Freitag in Kraft. Demnach wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes am Wochenende an folgenden zusätzlichen Orten vorgeschrieben: rund um den Wasserturm in der Friedrichsplatzanlage, am Quartiersplatz und an der Uferpromenade Jungbusch, am Alten Meßplatz und am Neumarkt in der Neckarstadt, an der Rheinpromenade und am Strandbad.

Überall dort müssen Fußgänger dann samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr Masken tragen, nicht medizinische reichen aus. An den Orten, an den bislang schon eine Maskenpflicht besteht gilt sie weiterhin die ganze Woche. Eine Ausnahme zum Rauchen besteht ausdrücklich nicht, lediglich zum Konsum von Lebensmitteln im Sitzen oder Stehen, nicht aber im Gehen und nur bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen. Bei mindestens zwei Metern sind auch sportliche Betätigungen möglich, ohne Mund zu Nase zu bedecken.

Um alle Schulen wird in einem Umkreis von 50 Metern ebenfalls eine Maskenpflicht eingeführt. Diese gilt für Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, Lehrkräfte sowie Schüler außerhalb der Ferien montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr.

Unverändert Pflicht ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im ganzen Stadtgebiet in Warteschlagen und auf allen Spielplätzen für über 14-Jährige, ebenso in einer Zone vom Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof über den Kaiserring und die Kunststraße, Planken, Freßgasse, Breiter Straße nebst der beiden Parallelstraßen inklusive Marktplatz sowie auf Schulhöfen an der Neckarpromenade.

Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz ist gemäß der Corona-Landesverordnung weiter an Bahn- und Bussteigen, im Warte- und Zugangsbereich von Einkaufszentren und Geschäften sowie auf dem Marktplatz bei geöffneten Ständen Pflicht.

Die neue städtische Allgemeinverfügung schreibt FFP2-Masken oder welche mit vergleichbarem Standard nun auch für Fahrdienste vor, die Menschen mit Behinderung transportieren. Für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren genügt hier eine nicht-medizinische Bedeckung von Mund und Nase, noch Jüngere müssen keine tragen.

Verlängert und ausgedehnt wird auch das Alkoholverbot an einigen öffentlichen Orten. Demnach sind Konsum und Ausschank an folgenden Stellen verboten: Paradeplatz, Marktplatz, Planken, Plankenkopf, Kunststraße, Kapuzinerplanken, Freßgasse, Münzplatz, Breite Straße, Wasserturmanlage, Lauergarten, Scipiogarten, Willy-Brandt-Platz, Haltestelle Tattersall, Quartiersplatz und Uferpromenade Jungbusch, Alter Meßplatz und Neumarkt. Überdies ist der Gassenverkauf von Alkohol in offenen Behältnissen laut Landesverordnung untersagt.

Befristet ist die neue Allgemeinverfügung der Stadt einstweilen bis 31. März 2021. In der Vergangenheit wurden indes gerade Bestimmungen zur Maskenpflicht und zum Alkoholkonsum mehrfach verlängert.

Angekündigt hatte die Stadt die neuen Regeln teilweise bereits am Dienstag (wir berichteten). Zur Begründung teilte Oberbürgermeister Peter Kurz mit, die Stadt wolle angesichts der „leider wieder sichtbaren Dynamik“ im lokalen Infektionsgeschehen ihren Beitrag dazu leisten, dass von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten verabredete Lockerungen auch hier umgesetzt werden könnten.

Zu den neuen städtischen Maßnahmen gehören auch verstärkte Kontrollen der Maskenpflicht in Betrieben sowie vor allem eine Ausweitung der Corona-Tests, die in Schulen und Kitas nun regelmäßig erfolgen. Unternehmen sollen sich - das wurde auf einem Treffen mit lokalen Wirtschaftsvertretern verabredet - möglichst anschließen. Die Stadt will hier als Arbeitgeberin auch mit gutem Beispiel vorangehen.

