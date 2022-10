Neubau öffnet erst später

Die Eröffnung des neuen Museums Peter & Traudl Engelhorn-Haus in C 4,12 verschiebt sich bis ins neue Jahr. Die Reiss-Engelhorn-Museen nennen als Grund „unvorhergesehene und kurzfristig aufgetretene Verzögerungen bei der Fertigstellung“ des Neubaus am Toulonplatz. Die Verschiebung betreffe damit auch die beiden dort zum Auftakt vorgesehenen Ausstellungen „Herzklopfen. Zeitgenössische Glaskunst aus der Sammlung Peter und Traudl Engelhorn“ und „Apropos Visionär. Der Fotograf Horst H. Baumann“. Zusammen mit der Einweihung des Museums wird derzeit auch ein Gedenkgottesdienst für die Stifterin Traudl Engelhorn geplant, die Ende September im Alter von 95 Jahren verstorben war (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Café ist geplant

Bei der Grundsteinlegung im Sommer 2019 war Traudl Engelhorn noch dabei. Hinter dem von der Brombeeren-Stiftung erworbenen Wohnhaus C 4,12 waren alte Gebäude abgerissen und eine jetzt bebaute Freifläche geschaffen worden. Der Komplex nach dem Entwurf des Büros Motorplan-Architekten bietet 2500 Quadratmeter Bruttogrundfläche, darunter ein zehn Meter hohes Atrium mit Empore für Veranstaltungen, zwei Ausstellungsräume, Büros und ein Café. pwr

Hinter dem Wohnhaus ist der Neubau entstanden. © Thomas Tröster