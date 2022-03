Neubau hat historisches Vorbild

Das Projekt „New 7“ von Diringer & Scheidel im ehemaligen Kaufhof in N 7 wird nach Vorschlägen aus dem Gestaltungsbeirat verändert. So erinnert das erneuerte Gebäude an ein markantes Element seines historischen Vorgängers, den achtgeschossigen Turm, der bis zum Jahr 1929 ein Kino und bis 1968 ein Warenhaus beherbergte.

In seiner Dezember-Sitzung hatte der Gestaltungsbeirat insbesondere Anmerkungen zur Holzfassade, zum Abschluss des obersten Geschosses sowie zu den Anschlüssen an die Nachbargebäude. Für Passanten am deutlichsten sichtbar wird dabei, dass das oberste Geschoss – außer an der Spitze zu den Kapuzinerplanken hin – weiter zurücktritt. Damit soll der Gebäudeabschluss an der Kreuzung N 7/Kunststraße stärker betont werden. Architekt Benjamin Blocher: „Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung des Projekts. Dabei war sicherlich auch der konstruktive Austausch mit dem Gestaltungsbeirat sehr wertvoll.“

Das ehemalige Kaufhaus Vetter mit dem markanten Turm. © Archiv Vetter-Stiftung

Im Oktober 2020 hatte Diringer & Scheidel die Immobilie gekauft. Derzeit werden die oberen Geschosse zurückgebaut, Erdgeschoss und Untergeschosse bleiben aus Gründen der Nachhaltigkeit erhalten. Die weiteren Geschosse werden dann in Hybridbauweise errichtet.

Einzelhandelsflächen werden im fertigen Gebäude nur im Erdgeschoss eine Rolle spielen, den Großteil wird Wohnraum einnehmen, gefolgt von Büro- und Praxisflächen. Die Fassade soll in alle Richtungen geöffnet werden, ein Gartenbereich im Inneren mit zwei Lichthöfen und einem Kinderspielplatz ist geplant. Laut Architekt Wolfgang Mairinger nehme das multifunktionale Gebäude „den Wunsch nach einer erkennbaren Weiterentwicklung Mannheims sehr ernst. Der begrünte Innenhof greift atmosphärisch die Fassadengestaltung auf und verbessert zudem die Biodiversität.“

„,Tradition und Zukunft vereint‘ ist das Motto unseres Unternehmens“, sagt Heinz Scheidel, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel. „Gerade auch mit der Erinnerung an den historischen Vorläufer an dieser Stelle können wir uns als Mannheimer Traditionsunternehmen sehr identifizieren. Noch fehlen Genehmigungen, aber geplant ist, den Neubau bis Mitte 2024 fertigzustellen.