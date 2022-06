Neuauflage der Handtaschenaktion

Mannheim. Modernes Design in Kunststoff oder doch lieber eine klassische Kreation aus echtem Leder, eine bunte Bastvariante oder schlichter Schick mit Leoprint und Krokooptik: „Gut aussehen und Gutes tun“ unter diesem Motto lädt Amalie, die Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution, am Freitag 24. Juni, in Kooperation mit dem Deutschen Frauenring bereits zum fünften Mal zu einer Handtaschenaktion ein.

Gemeinsam mit dem Amalie-Team des Diakonischen Werks organisieren die Ehrenamtlichen zwischen 10 bis 17 Uhr auf dem Paradeplatz einen Verkauf von gebrauchten Umhänge- und Strandtaschen, Shoppern, Clutches oder Abendtäschchen. Die Aktion wird zudem vom LEO-Club Schwetzingen unterstützt.

Handtaschen sammeln, verkaufen und einen sozialen Zweck damit verbinden, das steckt hinter dieser erfolgreichen Idee, mit der der Deutsche Frauenring auf Amalie zukam. Ute Münch, erste Vorsitzende Deutscher Frauenring Mannheim, freut sich bereits: „Wir sind von dem Erfolg dieser Aktion überwältigt.“

„Für uns und unsere Frauen eine wichtige Sache“, resümiert Astrid Fehrenbach, Leiterin der Beratungsstelle in der Draisstraße. Die Aktion wird von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aber auch von politischer Prominenz unterstützt und ist bereits über die Stadtgrenzen von Mannheim hinaus bekannt. Der Erlös kommt vollständig Amalie zugute. Mit den Spendenmitteln möchten die Sozialarbeiterinnen von Amalie in Not geratenen Frauen eine neue Perspektive außerhalb der Prostitution ermöglichen. Die Aktion will aber auch ein deutliches Zeichen für die Rechte von Frauen setzen.

Stationen für Spenden

Gebrauchte Handtaschen in gutem Zustand können am 22. Juni von 8 bis 18 Uhr in der Beratungsstelle Amalie, Draisstraße 1, abgegeben werden. Dort werden die Handtaschen gesichtet, sortiert und oft auch ausgeräumt.

Weitere Termine zur Abgabe von Handtaschen sind am Samstag, 18. Juni von 10 bis 13 Uhr beim Deutschen Frauenring Mannheim in der Renzstraße 1 in 68161 Mannheim sowie ebenfalls am Samstag, 18. Juni von 9 bis 14 Uhr in der VHS Schwetzingen (Raum 106) in der Mannheimer Straße 29 in 68723 Schwetzingen.

Die Beratungsstelle Amalie berät in Mannheim Frauen, die in der Prostitution tätig sind oder aussteigen möchten und wurde 2013 gegründet. Viele der Frauen befinden sich in prekären Armutssituationen. Amalie bietet psychosoziale Beratung, Begleitung, medizinische Grundversorgung und Ausstiegshilfen an.

Die Beratungsstelle wird finanziert durch die Stadt Mannheim, das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg und das Diakonische Werk. Weitere Infos unter www.amalie-mannheim.de, www.deutscher-frauenring-mannheim.de sowie www.diakonie-mannheim.de.

